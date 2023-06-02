弗朗西斯當選第78屆聯合國大會主席　秦剛致賀電

加勒比海國家千里達（Trinidad and Tobago，又譯：特立尼達和多巴哥）候選人弗朗西斯（Dennis Francis）6月1日當選第78屆聯合國大會主席。中國常駐聯合國代表張軍向弗朗西斯轉交國務委員兼外長秦剛賀電。



根據聯合國網站，弗朗西斯1日當選後表示，自己會把鼓勵和促成有意義的對話作為優先事項，「我希望在你們的幫助和支持下，為聯大重塑一種致力於實現和解、合作及做出共同承諾的氛圍，以應對諸多挑戰，並在機遇剛剛出現的時候就將其牢牢把握住。」

弗朗西斯說：「在我們努力實現，或者至少為實現和平、繁榮、進步與可持續發展而鞏固基礎的過程中，我將尋求改進現有的方法，並採用可能帶來解決方案的新方法。」

根據中國常駐聯合國代表團網站，張軍1日向弗朗西斯轉交國務委員兼外長秦剛賀電，秦剛熱烈祝賀弗朗西斯當選第78屆聯合國大會主席，聯合國大會肩負着維護世界和平、促進共同發展的神聖職責，世界百年變局正加速演進，全球挑戰層出不窮。

秦剛表示，世界加快進入動盪變革期。面對前所未有的挑戰，應樹立人類命運共同體理念，加強聯合國的作用，維護聯合國的權威，中國堅定支持聯合國發揮積極作用，將繼續積極參與聯大各領域活動，全力支持弗朗西斯的工作。

秦剛希望並相信弗朗西斯就任聯大主席後將踐行真正的多邊主義，弘揚聯合國憲章宗旨和原則，維護以聯合國為核心的國際體系，有效應對全球性威脅和挑戰，全面推行2030年可持續發展議程。

弗朗西斯感謝秦剛在自己當選後第一時間致電祝賀，期待與中方加強合作，推動聯大為應對全球挑戰發揮更大作用。

擁有近40年外交工作經驗的弗朗西斯現任千里達常駐聯合國代表，他1日在紐約聯合國總部的聯大會堂裏被選舉為聯大第78屆會議主席，9月正式就任。