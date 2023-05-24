聯合國通過決議　在上海設立教科文組織STEM教育機構

聯合國通過在中國上海設立教科文組織STEM（科學、科技、工程、數學）教育機構的決議。



據中國教育部官網消息，正在巴黎舉行的聯合國教科文組織執行局第216屆會議，經充分磋商，於巴黎時間5月22日一致通過上述決議。會議認為，在上海設立教科文組織STEM教育機構將加強教科文組織在STEM教育領域的領導力，相信該機構必將為落實教科文組織職能使命和實現2030年可持續發展目標做出貢獻。

中國代表團團長、中國教育部副部長、中國聯合國教科文組織全國委員會主任陳傑在會議發言中表示，執行局的這一決議將載入史冊，歷史也終將證明這一決議的正確性。陳傑代表中國向所有委員國和教科文組織秘書處表示崇高敬意和謝意，表示中國將認真履行承諾，配合秘書處落實好本次會議決議。

教科文組織一類機構系該組織的組成部分，可作為思想實驗室、標準制定者、國際合作推動者、資訊交流中心、及能力建設者。設立機構的相關會議決議將提交2023年11月舉行的該組織第42屆大會最終批准。

據介紹，STEM是科學（Science），技術（Technology），工程（Engineering），數學（Mathematics）四門學科英文首字母的縮寫。STEM課程重點是加強對學生四個方面的教育：一是科學素養，即運用科學知識（如物理、化學、生物科學和地球空間科學）理解自然界並參與影響自然界的過程；二是技術素養，也就是使用、管理、理解和評價技術的能力；三是工程素養，即對技術工程設計與開發過程的理解；四是數學素養，也就是學生發現、表達、解釋和解決多種情境下的數學問題的能力。

本文獲《聯合早報》授權轉載

