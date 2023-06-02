美國債務上限｜參議院通過法案　將交拜登簽署生效

撰文：許懿安 洪怡霖
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美國政府31.4萬億美元（約42.3萬億）聯邦債務上限法案，以63票對36票在參議院過關，將交總統拜登（Joe Biden）簽署生效。由此美國扭轉可能發生該國數上首次債務違約危機。參議院是在6月1日晚上（香港時間1日早上）投票。

法案通過後，拜登對參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）推動快速通過法案致謝。他稱這兩黨協議是美國經濟的一大勝利。

此前眾議院31日以314票對117票通過這項避免美國發生災難性債務違約的法案。總統拜登和共和黨籍眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）經過數月談判終於就政府債務問題達成一致。

美國總統拜登5月22日在白宮橢圓形辦公室與美國眾議院議長麥卡錫主持債務限制會談。（Reuters）

財長耶倫（Janet Yellen）5月26日稱華府最快6月5日出現債務違約，它的資金將不足以履行支付義務——這比較早前她說的6月1日稍遲4天，但仍令國際社會與市場十分不安。

拜登和麥卡錫同意美國將暫停31.4萬億美元的債務上限至2025年1月1日，同時限制2024年和2025年的預算支出，但減幅沒共和黨要求的那麼大。聯邦政府也將收回未使用的新型冠狀病毒感染（COVID-19）疫情補助資金、加快一些能源項目審批程序，以及提高對部份申領食品補助者的工作要求。2024財年非國防預算支出基本不變，2025財年增加1%。

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本文獲《聯合早報》授權轉載

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