烏克蘭基輔車主死裏逃生　天降導彈殘骸　險直墜轎車驚險影片曝光

俄軍被指加強轟炸烏克蘭，網上流傳導彈大塊碎片殘骸落在車路，險些擊中路上轎車，相關司機可說是福大命大。此外在6月1日的空襲中，有殘骸掉在一處防空避難所附近，至少3人死亡。這是5月初以來，俄羅斯對基輔發動的第18次襲擊。



根據基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）與基輔市軍事管理局（Kyiv City Military Administration）稱，6月1日導致至少3名平民死亡。

烏克蘭基輔本週罕有在白天都有遭到密集空襲，在一條車來車往的道路上，有大型導彈殘骸自半空墜落。它先擊中紅綠燈，再墜地，隨之四散的大型碎片險些砸中行駛中的轎車。

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《基輔獨立報》6月1日總參謀部的初步消息稱，6月1日軍方擊落了所有俄羅斯空中目標，包10枚伊斯坎德爾導彈（Iskander Missile）。

烏克蘭總參謀部稱，俄軍在5月31日發動3次導彈襲擊、29次空襲和49次多管火箭發射系統（MLRS）襲擊。

總參謀部稱31日烏軍攔截5架俄羅斯偵察無人機。烏克蘭空軍還對敵軍和軍事設備發動15次空襲，其中包括2次對防空導彈系統的空襲。

其中一個發布影片的YouTube頻道，稱這是5月29日的影片：

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