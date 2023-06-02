拜登：瑞典「很快」會加入北約

美國總統拜登（Joe Biden）6月1日稱瑞典將「很快」就會加入北約。他數天前暗示可能達成一項協議，說服土耳其同意瑞典入盟。



他稱俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭等）試圖通過入侵烏克蘭來破壞北約，但北約卻變得更強大。 他說，芬蘭加入壯大了北約，「很快，還有瑞典。」

拜登說：「我向你們保證，很快就會發生。」但他沒說明細節。

除了回應有關瑞典入約之事，他6月1日在科羅拉多州科羅拉多斯普林斯市（Colorado Springs）的空軍畢業典禮致辭並提醒畢業生，他們將在一個日益不穩定的世界中服役，因中俄帶來挑戰。

2023年6月1日，美國總統拜登在科羅拉多州（Colorado）科羅拉多斯普林斯市（Colorado Springs）的空軍畢業典禮上致辭。（Reuters）

（編按：北約（NATO）成員國外長6月1日齊集挪威奧斯陸（Oslo）開會，秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）公布他快將前往土耳其，以磋商瑞典加入北約的問題。

他談及本週較早時已跟土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）通話，「我將在不久未來前往安卡拉（Ankara，即土耳其首都），繼續討論我們如何確保瑞典盡快加入（北約）。」

北歐國家芬蘭與瑞典均申請加入北約，經過一輪磋商後，土耳其向芬蘭「開綠燈」，但並未向瑞典點頭，批評瑞典縱容「恐怖份子」。

美國務卿布林肯（Antony Blinken）5月30日呼籲土耳其立即就瑞典加入北約作最終決定，強調瑞典已採取明顯措施，以解決土耳其提出反對的問題。）

本文獲《聯合早報》授權轉載

