埃克森美孚押注中國石化產品需求

儘管政治緊張局勢促使其他公司重新評估在中國的風險敞口，美國跨國企業埃克森美孚正推進一個被視為在華增長戰略基石、價值數十億美元的石化項目。



彭博社星期四（6月1日）引述匿名知情人士報道，埃克森美孚的高管今年多次前往中國惠州核查該項目進展。標普全球稱，該項目是各大公司在中國開發的十幾個新乙烯項目中最大的一個。參與該項目的六人稱，該項目的設計允許在最初基礎上進行擴建。

投資全球增長最快的石化產品的回報是佔據市場重要份額，該市場為中國製造業提供塑料、樹脂和纖維，用於製造最終進入全球家庭的日常消費品。但中國與俄羅斯的友誼、間諜指控和對台灣政策等議題，令美中外交關係趨於緊張，加劇了投資石化產品的戰略風險。

埃克森美孚對新設施的投入與其他一些公司的舉動形成鮮明對比，美國公司蘋果、耐克和阿迪達斯等以及汽車零部件製造商通過投資越南和泰國等周邊國家，以降低對中國供應鏈的依賴。

中國美國商會4月份公布的一項調查顯示，許多美企高管對華盛頓和北京之間的關係越來越悲觀。

休斯敦大學國際商業教授塞利（Nikhil Celly）說：「隨着雙方關係變得更加對立，商業情緒肯定已經惡化。以往幾乎每個公司都說中國是投資的好地方，但現在他們會更謹慎，尤其是對未來的投資。」

儘管如此，埃克森美孚仍有強大的動力推進在華投資。該公司認為石化產品的需求增長將遠超石油，並預計到2050年石油的需求將基本持平。

乙烯和聚丙烯等化學品是塑料瓶、食品包裝和醫療器械的組成部分，很難用低碳產品替代。埃克森美孚預計，從2017年到2030年，全球化學品需求將增加42%，而汽油需求僅增長5%。

中國處於這種爆炸式增長的中心。儘管嚴格的冠病防疫政策放鬆後經濟反彈乏力，但從長期來看，中國經濟增速料將超過美國或歐洲，從而支撐這個擁有14億人口的快速發展國家對塑料的需求。中國還佔據全球製造業的近三分之一市場。

被稱為「中國1號」（China 1）的化工綜合體坐落於廣東省惠州市，計劃於2025年投入運營。埃克森美孚還將在當地建立一個研發中心，這是該公司在北美以外的第一個有試點工廠的研發中心，並正探索碳捕集的潛力。

本文獲《聯合早報》轉載

