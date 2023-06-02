Nvidia英偉達CEO黃仁勳傳訪華　料訪比亞迪與理想汽車等

英偉達（Nvidia，又譯輝達，股票代碼NVDA）創辦人兼行政總裁黃仁勳（ Jensen Huang）結束訪問台灣之旅後，美媒6月1日指他將轉往訪問中國大陸，或於6月6日到上海。倘若消息屬實，這是他時隔多年後首次訪華。



彭博社6月1日引述消息人士稱他的行程包括訪問騰訊、字節跳動，以及理想汽車、比亞迪 ，以及將進軍電動汽車的小米，將與那些公司高層會面。

消息人士稱他6月6日訪問上海，會見騰訊及字節跳動等企業高管，惟日程安排未對外公開。

報道稱最終計劃未確定，行程細節仍可能有變。

圖為一張2023年3月6日拍攝的設計圖片中，帶有顯示英偉達NVIDIA（又譯輝達）徽標的智能手機置於主機板上。（Reuters）

彭博社稱，英偉達正在逐漸成為人工智能（AI）領域一個關鍵的參與者，但地緣政治導致它在中國大陸市場的形勢變得複雜。美國政府2022推出制裁措施，禁止晶片公司向包括騰訊和字節跳動在內的中國大陸公司出售最先進的AI晶片組。

英偉達約五分之一收入來自中國大陸，相關禁令實施後，它迅速重新調整產品陣容，針對中國大陸市場推出新的晶片，並稱它符合出口限制的規定。英偉達晶片組被視為是訓練例如ChatGPT背後的大型語言模型等AI系統的黃金標準。

英偉達（Nvidia，又譯輝達）創辦人黃仁勳2023年5月29日在台北的論壇上演講（Reuters）

美企高層「排隊」訪華

他並非唯一嘗試在中國大陸尋找商機的美企高層。他與愈來愈多美企高層一樣，在當地「開關」後安排前往訪問。

近月多名外國大企業高層訪華，蘋果公司（Apple Inc.）行政總裁庫克（Tim Cook）3月訪問中國、Starbucks（星巴克）行政總裁納拉辛漢（Laxman Narasimhan）和美國電動車生產商馬斯克（Elon Musk）本週都在中國進行訪問及視察等活動。

路透社引述消息人士透露，奢侈品集團LVMH主席兼行政總裁（Bernard Arnault）擬6月出訪中國，為他自COVID-19爆發以來首次訪華。