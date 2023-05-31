Nvidia的CUDA成今天AI唯一標準　15年前的遠見成就萬億巨企傳奇

就在5月30日，Nvidia躋身成為萬億美元的超級巨企，60歲的黃仁勳成為繼亞瑪遜（Amazon）的貝索斯（Jeff Bezos），第二位創下這里程碑的創業者。人工智能的冒起成就了Nvidia的躍飛，這也可說是黃仁勳15年前的慧眼，為他帶來今天的偉大成就。



在電腦業界中，愛好者會暱稱黃仁勳為老黃，一身的皮革戰衣是他的標誌。2021年因新冠疫情關係，Nvidia發佈會改在線上舉行，穿着皮革的老黃在一個廚房燒烤爐拿出當時最新的高階顯示卡RTX3090——在這張巨型顯卡中，搭載了10496個CUDA核心。

CUDA是全稱統一計算架構，CUDA核心是Nvidia顯示卡中，顯示核心（GPU）的一個重要組成部分，CUDA的應用可想像為利用GPU提供除中央處理器（CPU）外的另一組運算機器。

圖為2022年5月，美國加州Nvidia的總部。（Reuters）

2007年，老黃意識道顯示卡不僅可以作為圖形顯示，更可以作為運算工具，他決定建立名為CUDA的新架構，允許工程人員編寫程式，讓GPU進行多種運算。CUDA最初應用在繪圖加速，運用在影片的壓縮與解碼：Adobe利用CUDA讓GPU可以進行影片壓縮，速度是傳統CPU的5倍以上。

GPU運算並非只有Nvidia獨有，但Nvidia大力推進CUDA發展，幾乎把旗下所有自2008年發表的GPU都搭載了CUDA核心，間接推廣了CUDA的使用。加上2010年期間Nvidia的最大對手，AMD經歷一段長時間的低潮期，讓缺乏美手的CUDA逐漸成為GPU運算中的標準配備。CUDA運算的資料庫在這15年間快速增長，衍生出大量運算工具。今天CUDA的運用非常廣泛，從3D建模、分析數據、天氣模擬、醫療映像呈現等都能使用。

在加密貨幣的掘起之際，CUDA便被運用在「掘礦」的運算上。到今天的人工智能，AI深度學習與運算，都是依賴着CUDA完成。AMD或其他對手雖然嘗試投入AI領域，或開發出如GPUFORT讓使用者能從Nvidia過渡至AMD的工具，但CUDA的基礎已牢不可破。CUDA廣泛地被一些最流行的深度學習框架所支持，如TensorFlow和PyTorch。

圖為英國超級電腦Cambridge-1，內部搭載的大量Nvidia高速運算GPU。（Reuters）

簡單來說，就是Nvidia的CUDA成為今天AI的唯一使用運算工具。要使用或訓練AI，最好就是購買Nvidia顯示卡。

Stable Diffusion與ChatGPT的興起，讓Nvidia瞬間躍飛，再因為每張Nvidia的顯示卡都搭載CUDA，只要手執Nvidia的顯示卡，包括中低階的消費顯示卡都可以使用CUDA技術，讓AI訓練和應用下放至一般使用者也能運用。至於企業可選購Nvidia專為企業設計的AI運算專用GPU。老黃的遠見，間接讓AI爆紅。