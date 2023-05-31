NVIDIA｜「穿皮褸的老闆」黃仁勳獲背後女人支持　連英文都是她教

美國半導體企業英偉達（Nvidia / NVDA，又譯輝達）創辦人黃仁勳（Jensen Huang）5月回家鄉台灣出席活動，英偉達5月30日成為全球首隻市值破萬億美元大關的晶片股，令他倍受關注。黃仁勳曾表示他的成功有賴父母栽培，尤其談到母親用盡方法教他英文。



英偉達（Nvidia，又譯輝達）創辦人黃仁勳2023年5月29日在台北的論壇上演講（Reuters）

穿皮褸的老闆

不少外媒對黃仁勳的形容詞，就是穿皮褸的老闆、穿皮褸的男人，無論各種天氣，他都常常穿上黑皮褸，成為了他的招牌，他笑着解釋「因為我總是很酷（cool）」，也因這能省去他要想穿什麼顏色衣服的時間。

黃仁勳1963年於台灣出生。他的父親在1960年代末到美國紐約市參加員工培訓計劃，他回來後就決定送黃仁勳和黃仁勳的哥哥到美國讀書。黃仁勳到美國後，分別在美國俄勒岡州立大學（Oregon State University）以及史丹福大學（Stanford University）取得工程學位。他1993年與普里姆（Curtis Priem）及Chris Malachowsky一起創辦英偉達。

「父母夢想與抱負的產物」

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）2018年5月6日的報道指，黃仁勳接受CNBC節目《瘋狂錢潮》（Mad Money）訪問時表示：「我是父母夢想與抱負的產物。」

報道指，黃仁勳說，母親為令他和哥哥做好到美國的準備，不懂英語的她用盡方法教他們英語。母親每天都會從字典中隨機挑選10個詞語，要求黃仁勳和哥哥拼寫，並說出它們的意思。

他表示，母親其實不知道他們的答案是否正確，但儘管如此，父親的夢想及母親對兩兄弟成功的渴望，令他們最終到達目前的位置。黃仁勳稱：「我欠他們（父母）很多。」

黃仁勳：圖為2023年5月29日，美國半導體企業英偉達（Nvidia，又譯輝達）創辦人黃仁勳在台北出席活動。（Reuters）

回台演講提AI

黃仁勳5月27日在台灣大學的畢業典禮擔任致詞嘉賓，他指出人工智能（AI）將從根本上重塑電腦，將是電腦產業的再一次重生，為台灣廠商的黃金機遇，又指預期將來大家都必須學會善用AI。英偉達市值破萬億美元、成為全球晶片股首例後，業界指用於AI的圖形處理器（GPU）爭奪戰一觸即發。