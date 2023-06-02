美媒：辛偉誠嘗試悄悄修復與北京關係　避免讓人覺得討好中國

有消息指，英國首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯蘇納克）正嘗試悄悄修復英國和中國的關係。



彭博社報道，辛偉誠數週前派了一名貿易部長到香港訪問。英國駐港總領事戴偉紳（Brian Davidson）5月初接受《南華早報》訪問時說，英國希望與香港重啟關係，透過慎重、不公開的渠道作討論，而非作傳聲筒外交（megaphone diplomacy），並透露雙方高層官員將互訪。

英國外交部長祁湛明（James Cleverly）預計將在幾個月內到中國訪問。

不過，辛偉誠並沒有如法國、德國和西班牙領導人那樣，親自飛到北京與中國國家主席習近平會面。

知情者說，辛偉誠不太可能在英國下屆大選前訪問北京，以免讓人覺得他試圖通過高層訪問來討好中國。

這反映了辛偉誠面臨的兩難局面，在他試圖帶領英國拓展脫歐後的外交空間之時，疏遠華盛頓或北京對倫敦來說都是無法承受的後果。

辛偉誠還必須應對國內，尤其是他所屬的保守黨愈來愈不信任中國的態度。

知情人士說，辛偉誠不想讓人覺得他現在正在通過高層訪問來犒賞中國，至於辛偉誠的舉措能否讓中國感到滿意目前尚不清楚。

另一知情人士透露，北京更希望英國派一名高級經濟或貿易官員和一個商業代表團訪問中國，而不是派外長到中國。

英國外交、聯邦和發展事務部辦公室和辛偉誠辦公室的發言人均拒絕對彭博社的報道置評。

本文獲《聯合早報》授權轉載

