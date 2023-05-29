英媒：辛偉誠政府與超市協商　盼為基本食品價格設上限

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）政府正在尋求與零售商達成協議，為麵包和牛奶等基本食品設定價格上限，從而更好應對通貨膨脹問題。



英國《每日電訊報》（Telegraph）5月27日援引衛生部長柏建熙（Steve Barclay）稱，當局正在與超市進行建設性的合作，探討如何解決有關食品通脹和生活成本的實際問題，同時也非常注意相關措施對供應商的影響。

政府人士強調，上述建議目前處於計劃階段，零售商將自願決定是否參與。

英國的食品通脹率為西歐最高，過去的一年中，食品價格已上漲超過19%，是自1970年代以來最糟糕的情況。最近幾週以來，英國樂購（Tesco）和Sainsbury’s等大型超市已宣布對一些食品進行降價。

若辛偉誠政府引入食品價格上限政策，將是自1970年代英國保守派前首相希思（Edward Heath）制定控制措施以來，英國在管理零售價格方面的最大嘗試。

英國零售商協會（BRC）則敦促政府簡化規則，「而非重新創造1970年代的價格控製手段」。 BRC食品與可持續發展主管奧佩（Andrew Opie）指出，控制食品價格不會對食品售價產生任何影響，高昂的食品價格是能源、運輸和勞動力成本飆升的直接結果，也由於支付給食品製造商和農民的更高價格。

本文獲《聯合早報》授權轉載

