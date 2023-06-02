馬斯克剛走，NVIDIA黃仁勳又來：美企排隊訪華打臉「脫鈎論」

近日，中國可謂熱鬧非凡，包括特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克﹙Elon Musk﹚、摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）、星巴克行政總裁納拉辛漢（Laxman Narasimhan）等多名美國商界巨頭紛紛訪華。一眾美企「大佬」不約而同齊集在中國，表達對內地市場的信心和期許，給西方政客的「脫鈎論」打臉之餘，也凸顯在中美關係膠着的當下，中國仍與西方繼續了務實的商貿往來。



在這一波訪華的美國商界領袖中，最矚目的要數馬斯克，這是他三年來首次訪問中國，他搭乘私人飛機用三天時間先後到訪北京和上海，並到訪Tesla上海超級工廠。此趟行程他還先後會見了中國國務委員兼外長秦剛、中國工業和信息化部部長金壯龍、商務部部長王文濤、中國貿促會會長任鴻斌及上海市委書記陳吉寧等人。此外，他期間還曾抽空與寧德時代老闆曾毓群見面。

特斯拉於2018年開設了其上海超級工廠，並將在今年第三季度前在同一地點開始建設電池工廠，預計在2024年第二季度完成生產。據知，用於電池儲能站的可充電電池儲能裝置Megapack，將主要在該新工廠生產。然而，馬斯克至今仍未有在社交媒體上發佈有關他訪華的進一步消息。

國務委員兼外長秦剛於5月30日在北京會見特斯拉行政總裁馬斯克。(Reuters)

星巴克視中國為最大巿場

在馬斯克離開中國後不久，英偉達（NVIDIA）創辦人黃仁勳便緊隨其後於下周二（6月6日）前往中國，有傳他將拜訪騰訊（Tencent）及TikTok母公司「字節跳動」（ByteDance）、小米等科技巨企，據指還有兩大中國電動車企業比亞迪和理想汽車。據知情人士表示，黃仁勳此行為私人行程，現時尚未敲定最終行程，訪問細節或作更改。

與馬斯克同日抵達中國的星巴克CEO納拉辛漢則表示，從每年人均咖啡消費量來看，星巴克在內地市場還有很大機會。目前，中國人均年咖啡消費量是12杯，日本是200杯，美國則是380杯，可見增長空間仍十分巨大。在上海參加商務會議期間，他宣布將加倍努力，計畫在2025年底前在中國再開2,800家分店，希望中國能成為該咖啡連鎖店的最大市場。

繼馬斯克後，英偉達創辦人黃仁勳下周也將訪問中國。(Getty)

另外，摩根大通的戴蒙也在中國參加為期三天的摩根大通上海峰會，本屆全球共有37個國家和地區、逾2600名與會者出席。戴蒙表示此次摩通全球中國峰會吸引眾多全球投資者齊聚上海，體現了對中國、對上海發展的信心。他又表示，將加大在上海的投資。

除了上述一眾美國企業巨頭外，法國奢侈品集團LVMH主席兼行政總裁阿爾諾（Bernard Arnault）亦擬本月出訪中國，是自新冠疫情以來首次到中國。今年4月，阿爾諾已在巴黎與中國商務部部長王文濤會面。在疫情爆發3年之後，許多歐洲奢侈品製造商正在關切中國市場的復甦腳步。

星巴克計劃於2025年底前在中國再開2,800家分店，希望中國能成為該咖啡連鎖店的最大市場。(Getty)

「訪華潮」凸顯內地市場重要性

今年4月，中國美國商會公布的一項調查顯示，許多美企高管對華盛頓和北京之間的關係越來越悲觀。休斯敦大學國際商業教授塞利（Nikhil Celly）表示：

隨着雙方關係變得更加對立，商業情緒肯定已經惡化。以往幾乎每間公司都說中國是投資的好地方，但現在他們會更謹慎，尤其是對未來的投資。

但無可否認的是，自從內地政府放寬入境限制後，繼早前德國、法國及巴西眾多國際金融集團和大企業的高層大批訪華後，近日一眾美國商界巨頭亦紛紛訪問中國，爭相湧入尋求在內地擴大商機，經已向外界明確表達出對中國市場的信心和期許。正如寶馬集團行政總裁齊普策 （Oliver Zipse）早前訪華時所表示，「中國消費者今日的動向，明日將影響世界」。

面對中國龐大的市場商機，越來越多的國際大企業高管都在強調不可能與中國「脫鉤」。最近，全球多個主要經濟體公布2022年對華貿易年報，多項對華雙邊貿易數據創下歷史新高，經貿合作亮點頻現，顯示對華經貿聯繫更趨緊密，與中國供應鏈合作更具韌性。這無疑是間接打臉西方的「脫鈎論」（decoupling），縱使最近拜登等人在G7廣島峰會上始改口以「去風險」（derisking）取代，但顯然不為市場所接受。而且這亦反映歐美領袖也自知與中國脫鈎完全是不切實際，法德等國也不會同意。

一眾外資高層紛紛訪華，顯示出不少外國企業看好中國內地市場的未來前景。(Getty)

其中一個典型的例子是美國跨國企業埃克森美孚。儘管政治緊張局勢促使其他公司重新評估在中國的經營風險，但仍無礙該公司計劃推進一個價值數十億美元的重要石化項目。據彭博社報道，該公司高層今年已多次前往中國惠州核查該項目進展。

商界成中美關係的穩定「元素」？

撇除證明中國市場的重要性外，各大美國商界巨頭訪華，還可以起到穩定中美兩國近年日益緊張的關係，同時有助兩國社會明白到兩國務實聯繫的必要性，避免中美關係進一步惡化，從而幫助兩國朝着合作共贏的正確方向前進。這在近期西方社會主張所謂「脫鈎」或「去風險」下，變得尤為重要。因不少人誤以為依賴中國會為國家安全造成「威脅」，彷彿只要和中國一刀兩斷、將中國排除出朋友圈之外才可以贏得「安全」。

事實上，內地政府於疫情期間曾對Tesla上海超級工廠提供強而有力的支援和保障，多少反映出中國對外資企業的重視。這也使得去年Tesla上海超級工廠生產逾71萬部汽車，相當於Tesla全球總產量的52%，確保了這間美國企業在世界各地的業務。

美國和其他國家的企業高層對中國市場投下信心一票，多少打臉了西方政客鼓吹的「脫鈎論」。(Getty)

當前，中國正處於疫後復蘇的關鍵階段，馬斯克等商界大佬逐一訪華明顯對中國投下信任一票。而內地正在全面推進中國式現代化，擴大高水平對外開放，致力於打造市場化、法治化、國際化的營商環境，使得各國企業仍舊視中國為重要發展機遇。正如戴蒙日前訪華期間表示，無論順境逆境，摩根大通都將留在中國。他又不認為西方和中國會脫鉤，但同時承認，局勢現時要複雜得多。

由此可見，假如中國只要繼續高效、務實做好對外資的商貿保障，支援他們在華長期、穩定發展，一眾外資企業也不會完全無視來華投資及進一步開拓市場的龐大商機。這無疑是以實際行動證明中美兩國利益交融、關係深切，相信很大程度經已打破了西方所謂「脫鈎」和「去風險」等偏見謬論。