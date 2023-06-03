澤連斯基：烏克蘭無法在戰場期間成為北約一份子

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）說，他明白，當俄烏戰爭還在持續進行時，烏克蘭將無法加入北約。



路透社報道，澤連斯基星期五（6月2日）說：「我們是充分的人，明白我們不會把任何北約國家拉入戰爭……這就是為什麼我們明白，在這場戰爭正在進行時，我們不會成為北約成員國。不是因為我們不想，而是因為這是不可能的。」

克里姆林宮則於同日表明，如果烏克蘭加入北約，將在未來許多年內造成問題。

當被問及烏克蘭渴望加入北約時，克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）說：「我們很遺憾地指出，這表明基輔政權沒有準備，不願意也沒有能力在談判桌上解決現有問題。」

「烏克蘭（希望加入）北約當然是主要的刺激因素之一，並將成為很多年的潛在問題……許多歐盟國家都很清楚這一點。」

不過，英國國防部部長華禮仕（Ben Wallace）星期五在新加坡出席香格里拉對話時說，英國支持烏克蘭加入北約，而且「這條道路對他們來說是開放的」，儘管政治現實可能會減緩這一進程。

華禮仕表明：「我們能夠幫助烏克蘭的最好方式，是協助他們打敗俄羅斯，之後就是確保他們做好準備，有能力和適應力。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

