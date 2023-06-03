奧斯汀：習近平要軍方備戰不等於決定對台動武　美國對華威懾力強

美國情報評估稱中國國家主席習近平已指示解放軍在2027年前具備攻台能力。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）6月3日在香格里拉對話會（Shangari-La Dialogue，又名亞洲安全峰會）發言時稱，這不等於習近平已決定對台動武。



第二十屆香格里拉對話2023年6月2日在新加坡揭幕，圖為美國防部長奧斯汀3日繼續出席香會並發表演說。（Reuters）

奧斯汀在發表講話時稱，亞太地區的安全不能被視為理所當然。他說俄羅斯入侵烏克蘭表明，如大國入侵和平的鄰國，世界將變得多麼危險。

他稱中國繼續在國際空域危險攔截美國、盟軍飛機的次數令人震驚。他說美國不尋求衝突，但面對欺凌或脅迫也不會退縮。

奧斯汀稱，台灣衝突既不是迫在眉睫也不是不可避免的，目前的威懾力是強。

他說美國堅定維護台海現狀，反對任何一方單方面做出改變。

他稱對中國不願認真參與軍事危機管理深表關切，並警告說會談是避免衝突的關鍵。

他稱美國和中國國防和軍事領導人之間開放的溝通渠道對加強防止衝突的護欄和促進亞太地區的穩定至關重要。

我深感關切的是，中國一直不願就我們兩軍之間設立更好的危機管理機制作更認真的接觸。 奧斯汀

奧斯汀稱：「我們談得愈多，就愈能避免可能導致危機或衝突的誤解和誤判。」

香格里拉對話2023年6月2日在新加坡揭幕後，美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）3日在香會發表演講，並與主辦香會的英國智庫國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）總負責人奇普曼（John Chipman）進行對談。（Reuters）

兩人簡短交談＋握手

香格里拉對話6月2日在新加坡揭幕，中美防長的互動備受關注，美國國防部2日表示，中美防長簡短交談及握手。

美方稱，奧斯汀及李尚福簡短交談，兩人有握手，但沒有實質的交流（substantive exchange）。

外電照片顯示在香格里拉對話歡迎晚宴上，奧斯汀與李尚福是坐在同一桌。網絡流傳的一段影片顯示，兩人在見面時握手，李尚福通過翻譯員稱「很高興認識你，奧斯汀部長。」

▼網絡流傳兩人握手片段▼

美國國防部發言人賴德（Patrick Ryder）稱，國防部相信於跟中國保持開放的軍方溝通渠道，並將繼續在多個層面尋求有意義的軍方對軍方討論，以負責任地管理關係。

在這次香格里拉對話舉行前夕，美國表明希望安排中美防長舉行會面，但中方未有答應，故此中美防長在會上的互動成為焦點。

中國防長李尚福（中）2023年6月2日在新加坡出席香格里拉對話（Reuters）

華春瑩：別忘記中國防長仍在美制裁名單

中國外交部部長助理、發言人華春瑩在Twitter發文指，美方一直抱怨不能與中國舉行國防部長會晤，但呼籲美方不要忘記中國防長仍在美國制裁名單上。

她反問美方在提出會晤前，是否至少應先解除制裁，又質疑美國實際上可能不介意違反自身推行的制裁措施。