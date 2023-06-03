布林肯下週訪問沙特阿拉伯　尋求推進美沙關係

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）下週訪問沙特阿拉伯。



路透社報道，美國國務院星期五（6月2日）說，布林肯此行將與沙特官員討論安全和經濟問題。在布林肯之前，白宮國家安全顧問沙利文剛在上個月訪問沙特。

過去幾年，兩國因分歧和不信任加深導致雙方關係冷淡。美國在不到一個月時間對沙特進行兩次高層訪問，顯示華盛頓正在尋求修復與這個世界最大石油輸出國的關係。

圖為美國白宮國家安全委員會（NSC）發言人柯比（John Kirby）2013年5月16日在白宮出席每日例行記者會。（Reuters）

白宮國家安全委員會（NSC）發言人柯比（John Kirby）星期五說，布林肯此行將專注於推進美國和沙特的關係。

柯比稱沙特為「重要的戰略夥伴關係」，他說：「我們把目光放在未來。這並不意味着我們永遠贊同沙特的立場，也不表示他們同意我們所做的一切。雙方當然會有意見分歧的時候。」

圖為美國總統拜登和沙特王儲穆罕默德（MBS）於2022年7月出席在吉達舉行的吉達安全與發展峰會​​ (GCC+3) 。（Reuters）

2018年沙特專欄評論員卡舒吉（Jamal Khashoggi）遇害事件導致美國和沙特關係惡化。去年2月俄烏戰爭爆發，能源價格飆升。美國總統拜登（Joe Biden）為緩解油供壓力，於同年7月到沙特訪問。以沙特為首的石油輸出國組織和其他產油國組成的油盟+（OPEC+），隨後卻宣布削減產油量，美沙關係進一步趨冷。

根據國務院聲明，布林肯於6月6日至8日出訪，7日將出席美國-海灣阿拉伯國家合作委員會的中東安全和一體化部長級會議。8日，布林肯將與沙特外交部長費薩爾（Faisal bin Farhan Al Saud）共同主持會議，討論打擊伊斯蘭國激進組織的問題。