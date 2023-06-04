香格里拉對話｜李尚福：台灣問題一切外來干涉必以失敗告終

中國國防部長李尚福6月4日在香格里拉對話（Shangari-La Dialogue，又名亞洲安全峰會）上說，台灣是中國的台灣。如何解決台灣問題，這是中國人自己決定的事情，不受外國勢力干涉。



他稱「台獨」分裂活動愈猖獗，中方的反制措施就愈堅決，一切外來干涉必將以失敗告終。

根據香格里拉對話會直播，李尚福表示，台灣問題是中國的核心利益。台灣是中國的內政，這是首要的、不爭的事實。台灣是中國的台灣，如何解決台灣問題，這是中國人自己決定的事情，不受外國勢力干涉。

他指出，事實上，有180多個國家同中國建立了外交關係，並作出了遵守一個中國原則的政治承諾。一個中國原則已成為公認的基本國際關係准則。在《開羅宣言》上白紙黑字地寫着，台灣應該作為二戰後國際秩序的一部分與中國統一。大陸和台灣同屬一個中國。

李尚福強調稱：「讓我再一次說清楚。『台獨』分裂活動愈猖獗，我們的反制措施就愈堅決，一切外來干涉必將以失敗告終。統一是大勢所趨，是不可阻擋的歷史潮流。」

李尚福說，中國必須統一，也必將統一。中方願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一，但決不承諾放棄使用武力。如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊不會有絲毫遲疑，不畏懼任何對手，不管付出多大代價，都將堅決維護國家主權和領土完整。