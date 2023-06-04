颱風瑪娃｜日本暴雨再添兩死　大雨過後緊接酷熱天氣來臨

日本受颱風「瑪娃」與梅雨影響，連日多地降下大暴雨。靜岡縣5月4日再傳出兩死，警方4日在一個倒塌的房屋中發現一具男性遺體，並在海岸發現一名男性遺體被沖上岸。



日本《讀賣新聞》報導，愛知縣一名60歲左右的男子駕車時，遭遇洪水連車被淹沒，被救出時意識不明，送院搶救2小時後仍不治身亡。而警方經過1天的搜索，也陸續找到其他失蹤者的遺體。

靜岡縣警方4日在濱松市北區一座被土石掩埋的房屋內，尋獲一具遺體，相信是失聯的30多歲屋主。另同縣袋井市警方上午6時接獲路人報警，在淺羽海岸發現一具被沖上岸的遺體。警方初步判斷死者是日前在磐田市，因大雨失蹤的74歲男子。警方指出，死者身上多處特徵與該失蹤者相同，將會進行身分確認。

另一方面，和歌山縣一名卡車司機暴雨下連人帶車跌落真國川中，隨後又有一名男子受困於淹水的道路上，目前仍失聯中。

目前瑪娃已逐步減弱，日本氣象廳已把瑪娃已降級為低氣壓。大雨結束後，日本各地陸續恢復晴朗穩定天氣，包括東京及名古屋地區，預料5日會出現30度以上高溫。因各地剛下完大雨，高溫高濕度天氣會增加酷熱感，氣象局已發出中暑警報。