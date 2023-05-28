超強颱風瑪娃｜橫過呂宋後料北上　未來五日酷熱　周二最高34度

與2018年超強颱風「山竹」同級別的「瑪娃」，正集結馬尼拉東北偏東位置，香港天文台預測，「瑪娃」明日（29日）會橫過呂宋以東海域，隨後一兩日轉向偏北方向移動，於台灣東部掠過，不過，天文台指其路徑仍存在變數。



受「瑪娃」外圍下沉氣流影響，未來一連五日天氣酷氣，最高氣溫徘徊33及34度，而高溫觸發的驟雨及雷暴會在周六起帶來驟雨。



超強颱風「瑪娃」移動路徑。（天文氣圖片）

▼5月27日 香港炎熱▼



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天文台表示，高空反氣旋正為中國東南部帶來普遍晴朗的天氣，在正午12時，超強颱風「瑪娃」集結在馬尼拉之東北偏東約840公里，預料向西北偏西移動，時速約15公里，橫過呂宋以東海域。

超強颱風「瑪娃」移動路徑。（天文氣圖片）

下沉氣流帶來持續酷熱

「瑪娃」會在明日橫過呂宋以東海域，並在隨後一兩日於呂宋海峽逐漸轉向偏北方向移動，但其路徑仍存在變數。受瑪娃的外圍下沉氣流影響，未來數日華南沿岸天氣持續酷熱，大致晴朗，但高溫觸發的驟雨及雷暴會影響該區。此外，沿岸海域有湧浪。

本港今日大致天晴，下午天氣炎熱，吹輕微至和緩東風。未來數日天氣酷熱，周二及周三市區氣溫達34度或以上，新界再高兩三度。本周中後期有幾陣驟雨。