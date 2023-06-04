香格里拉對話｜菲律賓防長：缺乏互信將令「鐵幕」回歸

菲律賓國防部長加爾韋斯（Carlito Galvez Jr.）指出，區域國家若缺乏信任及傾向單獨行動，將助長「鐵幕」的回歸，破壞潛在的互信及合作關係。



他6月3日在香格里拉對話會（SLD）第二場全會「建立亞太地區的穩定與平衡」上說，即便面對地緣政治緊張，遵守國際法和以規則為基礎的多邊體系仍是處理各國關係、維護國際利益的最佳方式。

他說：「要有這樣的政治意願和互相信任，能夠坐下來展開有建設性的對話並達成協議並非易事……但當衝突的風險迫在眉睫時，是時候有更多對話了。」

他認為，開放、透明和包容原則提供了中立的基礎，讓所有人都能表達他們的立場及關注的事項。「基於這一點，菲律賓仍堅持不懈地尋求東盟（ASEAN）與中國落實實質的南海行為準則。」

在答問環節中，有與會者提問：菲律賓近期與美國、日本和澳洲合作加強威懾，是否意味着菲律賓正從美國和中國之間的對沖戰略，轉向與美國更緊密結盟，以此作為馬尼拉對華平衡戰略一部份？

加爾韋斯沒有正面回答這個問題，只說菲律賓願意擴大合作夥伴和盟友。「我們一直在尋求不同國家的支持，包括為實現太平洋地區繁榮而志同道合的國家。」

在另一場主題為「平衡亞太小型多邊主義與東盟核心」的座談會上，印尼外交部東盟合作司司長西達爾托（Sidharto Suryodipuro）認為，小型多邊主義能夠加強東盟核心；多邊主義和小型多邊主義並不互斥，而是能起着互補作用，協助東盟迅速應對區域內外的挑戰。

他以區域海洋議題為例，指東盟可以通過小型多邊主義的夥伴，加強和海洋大國如中國和美國之間的海上對話，特別是和中國。

本文獲《聯合早報》授權轉載

