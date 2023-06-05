HMPV人類偏肺病毒是什麼：「你從未聽過的重要病毒」？｜新聞背後

症狀與流感、新冠肺炎相近的人類偏肺病毒（Human metapneumovirus，HMPV）感染案例近期在美國各地激增，有醫療衛生專家警告，這種病毒雖是對人們影響最大的三種病毒之一，但仍卻並不為人所知、暫時也沒有相應的疫苗和抗病毒藥物可供治療，醫生往往只能根據患者症狀治療。



美國疾病控制和預防中心（CDC）數據顯示，今年3月中旬有近11%的測試樣本檢測出偏肺病毒陽性，較新冠疫情前季節高峰期的平均值高約36%。

兒童和老人最受影響

人類偏肺病毒屬於副黏液病毒，類似呼吸道合胞病毒（RSV）、麻疹和腮腺炎。有專家指出，儘管許多人在一生中都可能感染過人類偏肺病毒，大多在冬季和春季出現，但大多數人不會出現嚴重症狀，主要是影響上呼吸道，引起鼻塞、咳嗽和呼吸急促，以及發燒。

大多數人在患病後可在7至10天內便恢復痊癒，惟這種感染產生的免疫保護十分微弱，感染者在其後一生中都可能被再次感染。不過，兒童和老年人容易產生嚴重症狀，不少人因此需要入住醫院的深切治療部。

美國有線新聞網絡（CNN）引述一項研究指，根據25年間收集的病人樣本，該病毒是引發兒童呼吸道感染的第二大常見病毒，僅次於呼吸道合胞病毒（RSV）。血液測試表明，大多數兒童在5歲時就已經患有這種疾病。

衞生防護中心指，人類偏肺病毒可在任何年齡人士引致急性呼吸道感染，有些兒童或會出現中耳炎、腹瀉、嘔吐、出疹及發燒抽筋。 (相中學生非染病學生) (資料圖片)

HPMV是如何傳播的？

據CDC表示，人類偏肺病毒的傳播方式與其他病毒類似，即通過咳嗽或打噴嚏產生的空氣顆粒，通過與病毒攜帶者的身體接觸，或處理被污染的物品，然後接觸眼睛、嘴或鼻子。

美國傳染病專家Monica Gandhi指出，須注意的是即使沒有病徵，也有機會傳播病毒。有研究顯示，無症狀的人類偏肺病毒感染至少佔38%的感染個案。

數十年無人知曉的「神秘疾病」

人類偏肺病毒是由荷蘭的研究人員於2001年首次發現。研究人員在不明原因感染呼吸道疾病的兒童身上採集了28個樣本，這些兒童中有些病情嚴重至需要使用呼吸機，但醫生卻沒有在他們身上檢測出任何已知的病原體。通過將樣本放在猴子、雞和狗等各種類型的細胞中進行培養，研究人員才得以發現這種病毒，並找到其「近親」——能感染鳥類的禽類偏肺病毒。科學家認為，該病毒可能在某個時候從鳥類轉移到人體，並進化而成。

CDC的數據顯示，3月中旬有近11%的測試樣本檢測出HMPV，較疫情前季節高峰期的平均值高約36%。(CDC)

研究人員通過檢測1958年以來儲存的72名病人的血液樣本，認為這種神秘病毒已經在人類中傳播近半個世紀而未被發現。由於這種病毒只有通過複雜的分子檢測才會被發現，只有醫院才會進行這種檢測，如今該病毒的真正影響範圍仍難以知曉。

據2020年《柳葉刀– 全球健康》（The Lancet Global Health）的一項研究估計，2018年全球有超過1,400萬5歲以下的兒童感染人類偏肺病毒，有60多萬住院，16,000多名兒童死亡。

匹茲堡大學（University of Pittsburgh）兒科醫生John Williams對美國有線電視新聞網（CNN）表示，由流感、RSV等引起的呼吸道感染是全世界兒童死亡的主要原因，但科學界不知道當中近半的致病病毒，而人類偏肺病毒便是這些佔比很大的未知病毒之一，形容其為「你從未聽說過的最重要的病毒」。