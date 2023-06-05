美國助卿康達訪華　中國專家學者：為更高層接觸做鋪墊

美國助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）星期天（6月4日）抵達北京。來自中國的專家和學者分析，康達此行可能是美國想為雙方更高層級的接觸做鋪墊。



據中國官媒《環球時報》星期一（5日）報道，美國問題專家呂祥認為，康達是典型的職業外交官，他這次的訪問是帶有調研性質的、遵從上級指示的、循規蹈矩的訪問，因此不要指望他們會在訪問中有什麼突破性的表現。

中國外交學院國際關係研究所教授李海東認為，美方高官密集推動對華交流是利益使然，而非善意使然。他指出，美國一方面是想對外、對華、對美國內部以及美國盟友表達「美國尋求的對華政策是競爭而非衝突」，另一方面還希望中國在重大國際和美國國內一些議題上，能最大限度滿足美方的要求。

據法媒報道，康達今年2月也曾訪華，當時是為美國國務卿布林肯的北京訪問做準備。但布林肯因「氣球事件」取消訪華，中美交流隨之陷入僵局。

《環球時報》報道指出，3月以來，美方多位官員表達了希望與中方對話與溝通的意願，頻繁放風有訪華計劃。美國商務部官員4月來華，就中美兩國關係有關問題進行了溝通，還就兩國商務部溝通合作交換了意見。

今年5月上旬，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅和美國總統國家安全事務助理沙利文在維也納會晤，中美開始出現較高層次接觸。

近來也有一些美國企業高管訪華，包括特斯拉行政總裁馬斯克、摩根大通CEO戴蒙，以及計劃6月訪華的英偉達CEO黃仁勛。

本文獲《聯合早報》授權轉載

