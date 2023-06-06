俄羅斯國防部：烏軍續在頓涅茨克進攻遭挫敗　累計1500人亡

俄羅斯國防部6日表示，已挫敗烏軍在頓涅茨克（Donetsk）發動的另一次大規模攻勢，造成大量人員傷亡。不過，烏克蘭未證實此消息。 外界關注烏方是否已發動反攻，烏克蘭副國防部長馬利亞爾（Hanna Maliar）5日表示，烏克蘭正在部份前線轉為「進攻行動」，但否認是重大行動一部份。



俄羅斯國防部表示，在經過前一天重大損失後，烏軍將第23和第31機械化旅的殘餘力量重組為聯合部隊，5日在頓涅茨克繼續進攻。俄方出動陸軍、航空兵、導彈部隊、重型火焰噴射器等力量，再次挫敗對方大規模攻勢。烏軍在南頓涅茨克方向的總損失為1,500多人，28輛坦克和109輛裝甲戰車，當中包括8輛主戰豹式坦克。

而在此之前，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）5日表示，在巴赫穆特（Bakhmut）及其周邊地區作戰的部隊，傳回「我們一直在等待的消息」，他感謝每一位士兵及捍衛者。他未透露所謂「消息」的細節，俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin） 早前則表示，烏克蘭軍隊已重奪巴赫穆特北部的部份據點。

澤連斯基表示，俄羅斯對烏克蘭軍隊作出歇斯底里的反應，並指兩支烏克蘭部隊有效捍衛陣地、摧毀佔領者，最重要的是「向前推進」。

烏克蘭副國防部長馬利亞爾5日表示，基輔正在部份前線轉為「進攻行動」，但駁斥莫斯科早前指烏克蘭發動大規模襲擊的說法，旨在轉移民眾對俄羅斯在巴赫穆特失敗的注意力。 他表示，烏克蘭軍隊已在巴赫穆特以北兩個村莊附近，推進了200到1,600米，並在西部和南部的村莊附近推進了100到700米。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）周一表示，烏方目前已經有足夠的武器對俄羅斯發動反攻，反攻行動將為烏克蘭取得加入北約（NATO）所需的勝利，但仍需要盟友持續提供武器來維持反攻。他拒絕回應反攻是否已經開始，僅稱「最重要的不是什麼時候開始的，而是以烏克蘭的勝利結束。」