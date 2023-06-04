俄烏互責發動空襲：第聶伯羅1死22傷　烏無人機被指襲克里米亞

俄烏在週末及週日互控對方空襲，其中烏克蘭中部城市第聶伯羅（Dnipro）一片住宅區6月3日遭空襲，1死22傷。由俄羅斯派駐克里米亞的官員4日稱5架飛至該區的無人機被擊落，4架被攔截，沒擊中位於克里米亞占科伊的目標。



克里米亞領導人阿克肖諾夫（Sergey Aksyonov）稱事件中沒有傷亡，但有數間屋的建築物窗戶打破。他補充說，在一住宅區發現一架未爆炸的無人機，迫使該區約50人須疏散。

俄羅斯在占科伊（Dzhankoi）附近有一個空軍基地。烏克蘭官員長期以來一直稱該市及周邊地區已變成俄軍在克里米亞最大的軍事基地。

烏克蘭局勢：2023年6月3日，在烏克蘭第聶伯羅市郊外，一幢因被俄軍導彈擊中嚴重損毀的住宅大樓遍地瓦礫堆，救援人員接報到場工作。（Reuters）

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）3日在社交媒體平台發布第聶伯羅遭俄軍襲擊的消息：「他們（俄軍）在兩座兩層住宅樓之間進行攻擊。不幸的是，瓦礫下面還有人。」他稱空襲再次證明俄羅斯是「恐怖主義國家」。

他還發布一則現場影片，內容是救援員在被摧毀的大樓的瓦礫堆搜救。

第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）州長列茲尼琴科（Valentyn Reznichenko）稱一個住宅驃被一枚伊斯坎德爾導彈（Iskander Missile）擊中後，救援員在瓦礫中挖出一名2歲女童的遺體。他較早時稱這場空襲造成22人受傷，包括5名兒童。

他稱22人中，17人需送院。

第聶伯羅襲擊事件發生後，俄羅斯對該國發動新一輪的夜間空襲。 烏克蘭空軍4日表示，軍方摧毀一半以上的空中目標。

空軍在即時通訊應用程式Telegram上說，俄羅斯發射的6枚巡航導彈中的4枚，以及5架伊朗製Shahed無人機中有3架，都被擊落。

基輔市軍事管理局（Kyiv City Military Administration）較早時稱，所有接近首都、由俄羅斯發射目標都已被攔截。目前尚不清楚未被摧毀的導彈和無人機擊中何處。