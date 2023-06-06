IAEA理事會會議｜中國嚴厲抨擊日本排放福島核廢水計劃

中國國家原子能機構主任、國際原子能機構（IAEA）理事會中國理事張克儉6月5日在維也納出席國際原子能機構6月理事會，就福島核廢水排海問題發言，期間嚴厲抨擊日本排放福島核廢水計劃。中國常駐國際原子能機構代表李松亦針對日方排放福島核廢水計劃的辯解行使答辯權，予以嚴辭批駁。



根據新華社，張克儉指，日本福島核廢水排海是關乎全球海洋環境和公眾健康的重大問題，不是日方一家私事。他表示，日方無視本國國民及世界各國的正當合理關切，迄未就各方關切作出科學、可信說明，也沒有同包括鄰國在內的利益攸關方進行充分協商，一意孤行加速推進核廢水排海計劃，是極不負責任的行為。

張克儉強調，福島核廢水總量之大、成份之複雜、處置周期之長史無前例。他說，處理後的核廢水中仍有多種放射性核素含量超標，成熟性和有效性有待驗證，日本妄圖掩蓋核廢水排海危害，在未對有關技術和淨化裝置長期可靠性進行驗證的情況下強行推進排海計劃，不可接受。

張克儉敦促日方重視國際社會關切，認真履行自身國際義務，以科學、公開、透明、安全的方式處置核廢水，並接受嚴格國際監督，不得損害技術工作組權威，不得歪曲技術工作組報告，不得將技術工作組審查當做護身符。他說，中方希望國際原子能機構繼續秉持客觀公正立場，充分聽取利益攸關方意見，嚴格貫徹落實相關國際安全標準和良好實踐，技術工作組最終報告不得為日方排海方案背書，堅決杜絕日本不負責任的排海行徑對全球海洋環境和公眾健康造成危害。

國際原子能機構理事會：圖為2023年6月5日，張克儉會見國際原子能機構總幹事格羅西，就中國與國際原子能機構合作、日本福島核污染水處置等雙方關心的話題深入交換意見。（中國常駐聯合國代表團）

日本代表稱，經過淨化的「處理水」與核電站正常運行排水並無不同，其排海方案是科學合理、經過國際原子能機構審查認證的。

李松指出，自從日本政府不顧國際社會特別是鄰國強烈反對，悍然決定排放福島核廢水以來，反覆辯稱他們要排放的是經過淨化的「處理水」，是安全無害的。他問，既然無害，為什麼執意要向海洋排放？日本專家委員會給出的答案很明確：這樣做最省錢，對日本自身的污染風險最小。

李松說，關於福島核廢水處置問題，日方經濟產業省曾提出5種方案，鄰國專家也提出過有關方案，日方在沒有充分論證排海以外其他處置方案的情況下，從一己私利出發，單方面決定將核廢水向海洋一排了之，這將使福島核事故污染風險轉移到鄰國和周邊環境，進而導致全世界、全人類受到二次傷害，這種長期、大規模污染海洋環境的行徑史無前例。

李松強調，日方邀請國際原子能機構技術工作組赴日，其授權範圍被嚴格限定於評估排海這一種方案，排除了其他選項，在這種情況下，無論技術工作組作出何種評估和結論，都不能說明排海是處置福島核廢水唯一、最安全和最可靠的選項，工作組開展的任何工作，也不能成為日方排海決定的護身符及通行證」。他說，中方強烈敦促日方正視國際社會嚴重關切，以最安全、最穩妥的方式處置並接受嚴格國際監督，確保福島核廢水不給世界帶來長期危害。