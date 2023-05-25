韓國專家結束視察福島核電廠

韓國專家團星期三（5月24日）正式結束為期兩天福島核電站實地考察，指有必要就核污水排海過程進行更多「確認和分析作業」。



共同社報道，在考察期間，韓專家團確認了處理水所含放射性物質的分析設備、排放前用海水稀釋處理水的設備等。

考察團團長、韓國原子能安全委員會委員長劉國熙說：「若（核污水）在稀釋前階段出現異常，必須緊急關閉閥門。（韓專家）重點確認了緊急暫停閥門的設置位置，以及是否能發揮原本的作用。」

劉國熙表明，「有必要就各種（污水排海）過程的追加確認和分析作業」，但未談及韓專家對排海計劃的評估報告。

韓國考察團由21名核電和輻射領域的專家組成，預計將在星期四（25日）就考察內容召開總結會議。

有關多核素處理系統（ALPS）能否實際過濾核污染水中含有的多種放射性核素一直備受爭議。日方此前多次聲稱，經ALPS淨化的核污染水是安全無害的。

東電說，ALPS除了無法過濾氚和碳14等核素，但能去除污水中的大部分放射性物質。

東電計劃用海水稀釋淨化後的核污水，以降低處理水中氚濃度，並通過海底隧道將污水排放到第一核電站近海約1公里海域。

本文獲《聯合早報》授權轉載

