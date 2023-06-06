新加坡2024年10月初起停賽馬　克蘭芝馬場改建住宅

在新加坡本地已進行超過180年的賽馬活動即將畫上句點，政府宣布收回克蘭芝馬場（Kranji Racecourse）所在土地作為住宅及休閒用途，包括興建組屋。2024年10月5日的第100屆新加坡金杯賽事，將是本地的最後一場賽馬。



英蘭妮：賽馬觀眾逐年減少 國人對用地需求不斷增加

總理公署部長兼財政部及國家發展部第二部長英蘭妮星期一（6月5日）在國家媒體中心舉行記者會宣布這項消息時指出，賽馬活動在本地已經沒有以前那麼受歡迎，到馬場觀看賽馬的人數逐年下降，因此有必要重新審視馬場所佔用土地的用途。

英蘭妮稱：「人們對土地的需求不斷增加，政府定期檢討土地使用計劃，以優化有關資源，滿足新加坡人的需要。正如大家所知，我們除了為這一代人規劃，也為下一代人打算。」

英蘭妮也說，考慮到國家需要土地作為其他用途，以及現場觀看賽馬的人數減少，關閉馬會、收回有關地段是最好的決定。

她強調：「這是一個不容易做出，但有必要做的決定。」

根據新加坡賽馬公會提供的數據，到場觀看賽馬的人數已經從2010年的每個賽馬日平均1萬1000人，下降至2019年新冠疫情爆發前的約6000人。2022年4月馬場在新冠疫情結束後重新開放，單日到場者更是進一步減少到大約2600人。克蘭芝馬場觀眾席可容納3萬人。

克蘭芝馬場土地歸還政府後，將釋出面積約200個足球場大小的地段供重新發展，這包括馬場佔用的大約120公頃（1.2平方公里）土地，以及周邊一些零星的國有土地。

在說明政府為什麼決定收回克蘭芝馬場時，英蘭妮指出，政府早前已經徵用了數個高爾夫球場，包括岌巴高爾夫球俱樂部和裕廊鄉村俱樂部，而且像克蘭芝馬場這樣能夠釋放出120公頃土地、足以用來規劃住宅區的地段並不多。

賽馬投注額佔本地賭博總額8％

目前，新加坡博彩公司的本地和海外賽馬投注額佔本地賭博總額的8％，接下來投注者仍可以通過博彩公司下注海外賽事。英蘭妮在記者會上答覆詢問時也說，她不認為馬場關閉將對政府財政造成太大影響。

2010年本地賭場開始運營時，馬會的年投注額大約為21億新元（約122億港元），但時至今日大約只有11億新元（約64億港元）。

新加坡賽馬公會成立於1842年，已有181年歷史，最初名為「新加坡體育俱樂部」，使用花拉公園的場地。1933年賽馬場在武吉知馬落成，使用到2000年，馬場再搬到克蘭芝，並在2011年進行大規模翻新工程。

700多馬匹將出口 分階段遣散350僱員

馬會主席嚴昌明說，馬會已經同僱員溝通，大家對關閉馬場的決定固然感到難過，但也能理解國家需要土地。「我們將盡力確保正常運營，直到最後一場賽事，並同有關各方合作，確保賽馬在本地圓滿落幕，以及在2027年3月之前，準備好將土地歸還給政府。」

馬會也將從2024年10月起，逐步安排700多匹賽馬出口，這項工作預計會在2026年3月完成。馬會也會分階段遣散大約350名僱員。

本文獲《聯合早報》授權轉載

