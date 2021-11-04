有片︱日本賽馬驚現急口令馬名　評述不停極速複述勁專業又爆笑

賽馬在日本非常受歡迎，日前在一場賽馬比賽中，出現了全日本名字最長、最難唸的賽馬「Sumomomomomomomomo」（スモモモモモモモモ），但最令日本網友關注的是，這場賽事的主播竟然可以不吃螺絲地唸完「Sumomomomomomomomo」的名字，讓網友大讚非常專業。
據哈芬登郵報 （Huff Post）報道，來自日本市村誠馬廄的2歲馬兒「Sumomomomomomomomo」參加舉辦於日本大井賽馬場的比賽，牠在這場賽事中以「黑馬」的姿態獲勝。「Sumomomomomomomomo」在2020年12月首次亮相，但連續輸了11場後直到1日的比賽才拿下首勝，此次勝利除了受到媒體關注外，牠的名字也引發熱議，當時播報這場賽事的主播，唸了四次「Sumomomomomomomomo」的名字，中間竟然都沒有遇到不順、打結的問題，這讓日本網友紛紛留言表示，非常專業，有受過專業訓練的主播果然不一樣。
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「Sumomomomomomomomo」的馬主表示，取名初衷是為了讓馬迷們開心，還有靈感來自於一段日本的繞口令「李子和桃子都是桃子的一種」（スモモも桃も桃のうち，讀音：Sumomo mo momo mo momo no uchi）。
其實日本賽馬圈先前就吹過一波「珍奇馬名」的風潮，有馬匹取名為「步兵」、「歡迎光臨」、「不要碰我」，這些特別的「馬名」除了吸引更多人關注賽馬之外，也為此增添不少樂趣。
実況の音声とともに映像もぜひご覧ください✨#スモモモモモモモモ#TCK https://t.co/qG8vaBdcOd pic.twitter.com/ImQRXbauIl— 東京シティ競馬(TCK) (@tck_keiba) November 1, 2021
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