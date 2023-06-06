哈里王子出庭作證　自述讀書時期遭竊聽手機　斥傳媒「手上沾血」

英國哈里王子（Prince Harry）控告英國小報竊聽，6月6日他到法庭作證，指控傳媒多宗罪，包括早在他讀書時期竊聽他手機語音留言、僱用私家偵探侵犯私隱、為他母親戴安娜（Diana, Princess of Wales）帶來「噩夢時期」等，他批評傳媒「手上沾血」。



哈里王子在此案控告鏡報集團報業公司（Mirror Group Newspapers，簡稱MGN）用不法手段侵犯私隱，他成為英國逾130年來首位出庭作證的高級王室成員，前一位是維多利亞女王（Queen Victoria）的長子愛德華七世（King Edward VII），他在擔任王儲時期曾上庭作供。

綜合路透社、英國廣播公司（BBC）等英媒報道，哈里王子在庭上表示「自我出生以來，就經歷到來自傳媒的敵意（hostility）。」被問到他對傳媒是否有敵意時，他回答「是的，這是正確。」

哈里王子2023年6月6日抵達倫敦法院，出庭作證（Reuters）

哈里王子在證人陳詞表示，早在他於伊頓公學（Eton College）讀書時期，小報就入侵他手機，竊聽其語音留言。他又談到長大後自己去酒吧時，經常會遇到有人提前知道、對他拍照，「我總是覺得這種巧合很奇怪」，他稱如今了解到有些傳媒會使用電話竊聽和其他形式的非法收集信息手段。

哈里又質疑傳媒如何取得他的醫療信息，他主張是傳媒僱用私家偵探，侵犯他私隱，且報道內容的詳細程度令其驚訝。

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他在庭上尤其批評前《每日鏡報》編輯、英國名嘴摩根（Piers Morgan），指摩根及其團隊竊聽戴安娜的私人訊息，「在她於巴黎去世前3個月，給了她『噩夢時期』。」他稱此讓他非常不舒服，更加堅定要追究那些要為卑鄙和完全不合理的行為負責的人，包括摩根。

哈里並在證詞表示，多份報章曾報道謠言，指他的親生父親其實是前軍官休伊特（James Hewitt），但戴安娜是在哈里誕生後，才與休伊特發展出婚外情。哈里稱他對周圍每個人都感到「不斷懷疑」。

他又稱「我一直聽到人們說我母親是偏執狂（paranoid），但她不是。」

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