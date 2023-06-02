哈里王子將成130年來首位上庭作證英國王室成員　指控小報竊聽

為了指控鏡報集團報業公司（Mirror Group Newspapers，簡稱MGN）非法竊聽電話，英國哈里王子（Prince Harry）將在下週與其他知名人士共同出席作證，這一舉措使他成為130年來首位出庭作證的英國高級王室成員。



路透社星期五（6月2日）報道，被竊聽的對象包括演員、體育明星、名人以及與高知名人士有關係的人，人數多達100多人。

控方指出，MGN旗下的記者、MGN委託的私人偵探對上述個體進行了「工業規模」的電話竊聽，還通過詐騙手段獲取他們的私人信息，並通過其他非法行為挖掘更多的信息。

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控方律師舍伯恩（David Sherborne）說，MGN的高級編輯和管理人員都知道，並也批准了這些竊聽行為。

MGN則否認這些指控，不承認高層人士事先知曉並允許這些不法行為，辯稱部份訴訟提出的時間有點「太晚了」。

不過，MGN在審判開始前的法庭文件中對哈里表示了歉意，承認旗下的《星期日人民報》（Sunday People）曾非法蒐集哈里的信息，指他有權針對此事獲得賠償，但拒絕了哈里其他相關的指控。

分析認為，哈里作為王位的第五順位繼承人，他的出庭將使這宗竊聽案備受關注。

哈里說，為保護或提高自身聲譽，他的家人和他們的助手都是泄露負面消息的同謀。白金漢宮則未對這一說法置評。

今年3月，哈里曾和歌手艾頓莊（Elton John）等數名英國高知名度人士，指控聯合報業公司（Associated Newspapers）旗下媒體非法竊取信息等行為，在倫敦高等法院出席聽證會。

本文獲《聯合早報》授權轉載



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