英國哈里王子控告小報竊密出庭作供　官司來龍去脈一文看懂

英國王室本週再成輿論焦點，只因英國哈里王子（Prince Harry）在當地時間6月6日會就5宗官司中的第1宗出庭，站在證人席上作供。案件開庭陳詞5日開始。



官司源頭

英國王室成員手機遭入侵的消息最早在2006年爆出，當時一名私家偵探和一名記者被捕，他們效力後來在2011年停刊的《世界新聞報》（News of the World）。它是國際傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）旗下的新聞集團報業公司（News Group Newspapers）曾持有的小報。

不止哈里手機被入侵，他哥哥威廉王子（Prince William） 和他們的父親、現在是英國國王的查理斯三世（King Charles III）也是受害者。該報還被指竊聽一名謀殺案受害人的電話錄音。

簡述案情

6日開庭的案件涉及鏡報集團報業公司（Mirror Group Newspapers，MGN），王子以及另外3名原告——電視劇《加冕街》（Coronation Street）演員Nikki Sanderson及Michael Turner，喜劇演員Paul Whitehouse前妻Fiona Wightman。

王子指MGN在1995至2011年間150個報道中，利用竊聽電話及其他非法方式取得素材。其中一個例子，也是MGN承認真有其事的個案，是公司雇用私家偵探調查王子到夜店消遣。惟這個案不包括在這150個報道中。

此案集中處理的，是其他33個報道。

比起官司，從哈里口中說出「猛料」如有詳情，可能更具爆性——他指部份家人和他們的助手為保護或提高自身聲譽，都是有份泄密的同謀。白金漢宮並未就此置評。

圖為2009年11月7日，英國哈里王子與當時的女友戴維（Chelsy Davy）在倫敦欣賞國際欖球賽賽事。兩人都是英國「狗仔隊」追訪的對象。他們分分合合，最終在2010年分手。（Reuters）

記者在英國倫敦高院外守侯：

指名道姓的控告

哈里王子的代表律師舍伯恩（David Sherborne）稱那些由《每日鏡報》（Daily Mirror）、《星期日鏡報》（Sunday Mirror）及《星期日人物報》（Sunday People）記者和編輯做出的非法行為，「廣泛且屬慣性」並以「工業規模」進行，MGN高級編輯和管理人員都情，並也批准這些竊聽行為。

舍伯恩將矛頭指向管理層，尤其是前《每日鏡報》編輯、英國名嘴摩根（Piers Morgan）。摩根否認指控。

MGN已在法庭文件中道歉，稱哈里和案中其他3名原告中的2名都已獲得應有的賠償。不過MGN這番道歉與此案涵蓋的33個報道無關。

MGN及摩根否認涉及竊聽。MGN指這宗官司的33個報道，「瑣碎程度驚人」。

哈里王子2005年曾被拍到穿著納粹軍服參加友人派對，引起英國社會軒然大波。（英國《太陽報》頭版截圖）

哈里還控告誰

包括3份英國小報。除了MGN，還有梅鐸旗下新聞集團報業公司（持有《太陽報》）、聯合報業公司（Associated Newspapers Ltd.，簡稱ANL，持有《每日郵報》及《星期日郵報》）

指控太同小異：那些傳媒機構旗下記者以及他們委託的私家偵探窺探並侵犯他人隱私。他們對名人星明人進行大規模的電話竊聽，還通過詐騙手段獲取他們私人訊息，透過其他非法行為挖掘更多資料。

聯合報業公司強烈否認指控，新聞集團報業公司則為《世界新聞報》的竊聽行為道歉。新聞集團報業公司旗下的《太陽報》則不承擔任何責任或承認任何指控。

新聞集團報業公司及聯合報業公司都認為法院不應受理此案，因事發已超過為期6年的時限。代表哈里及其他原告的律師說應獲豁免，因這些出版商撒謊及隱瞞證據，導致原告無法在期限前及時了解涉案秘密行為。

▼更多哈里與梅根的照片

王室怎麼看？

無論結果如何，或是上述那些媒體集團將付出什麼代價，哈里都成為130年來首位出庭作證的英國高級王室成員。這顯然是他父親查理斯三世所反對的。

法庭文件已登載王子的說法，即王室成員竭力避免上庭，以免就可能令人尷尬的事情作證。

對上一次有王室成員出庭已是19世紀時，維多利亞女王（Queen Victoria）長子在庭上作供2次。Albert Edward後來登基成為愛德華七世。

他被要求在一宗離婚官司作證，因被指與一女子有染，但他否認。另一宗官司是涉及一名男子打牌作弊的誹謗案。

愛德華七世是已故英女王伊利沙伯二世（Elizabeth II，又稱伊麗莎白二世或伊莉莎白二世）的曾祖父。伊利沙伯二世是哈里王子的祖母。

愛德華七世（Edward VII）一生風流，擁有許多情婦。被稱為Dirty Bertie的他，跟演員蘭特里（Lillie Langtry）、名媛凱佩爾（Alice Keppel）以及交際花沃爾特斯（Catherine Walters）都有染。凱佩爾也是現任英國王后卡米拉的曾祖母。（Getty Images）

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入稟明星包括？

哈里等人有多重視此案？這從他與著名唱作人艾頓莊（Elton John）3月27日現身倫敦高等法院，為案件出席聽證會可見一斑。

控告MGN與其他媒體的原告包括：女星伊莉莎白凱莉（Elizabeth Hurley）、荷里活男星祖迪羅（Jude Law）的前妻Sadie Frost、 Elton John的丈夫David Furnish，以及英國上議院議員勞倫斯（Doreen Lawrence）等，他們聲稱是《每日郵報》及《星期日郵報》侵犯私隱的受害者。

根據原告入稟文件稱，這些行為包括竊取手機訊息、竊聽電話、通過欺騙方式獲取醫療記錄等私人資料，以及委託他人侵入私人物業。原告律師稱，這些非法活動從1993年持續到2018年。ANL發過聲明，否認所有指控。

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