芬蘭富商超速斷正　獲派逾12萬歐元「牛肉乾」

芬蘭一名富商日前在當地駕駛期間超速，遭警方開出一張12.1萬歐元的罰單。這張「牛肉乾」如此昂貴，原來與芬蘭的計算罰款方式有關。



《衛報》及德國之聲（Deutsche Welle）6月6日報道，接過這張貴價罰單的是76歲的維克勒夫（Anders Wiklöf），他是奧蘭群島（Aaland Islands）的富商，3日正由一條時速限制為70公里道路駛入至50公里路段時，警方發現他的車速達時速82公里，於是將他截停。

芬蘭的交通罰款制度是根據涉事者的收入和案情嚴重性來計算，警方可以即時透過智能電話連接中央納稅人數據庫，按照對方的每天一半的淨收入，以及超速數值計算罰款，數值愈高，罰金就更大，因此每年公司收入達3.5億歐元的維克勒夫就被罰款12.1萬歐元，以及停牌十天。

今次已經不是維克勒夫首次收下貴價「牛肉乾」，他曾於2013及2018年兩度超速，遭當局分別罰款9.5萬及6.3萬歐元。對於這次事件，他表示非常後悔，稱自己曾嘗試減速，惟最終不成功。

維克勒夫繳交的罰款相等於他十四天可動用收入的一半，他希望這筆金額可以用於醫療系統方面，稍為緩和政府在節省開支的壓力。

不過全球最昂貴的超速罰單擁有人並非維克勒夫，而可能是一名瑞典司機，該名司機在瑞士駕車時，以時速290公里在路上飛馳，最終被重罰大約110萬歐元。