印度男過路被超速車輛撞飛 前後轆輾過2次拖行10米 竟奇蹟生還
撰文：ETtoday
出版：更新：
印度一名22歲男子迪維揚什（Divyansh）10月8日在北方邦密拉特發生車禍，他過馬路時被汽車撞倒，還被壓在車底拖行約10公尺，最後送醫檢查，僅有手臂骨折、背部輕傷。
根據印度《不滅之光報》報道，迪維揚什8日晚間被一輛超速的汽車撞飛後倒地，他稱自己當時大聲喊叫，但司機沒有反應，繼續直行將他輾過，還加速拖行約10公尺，最後從現場逃逸。
點擊放大瀏覽車禍情形（慎入）：
+18
從監視器畫面可見，迪維揚什在被輾過後，司機直接開走，傷者疼痛地躺在馬路中間，由現場的民眾協助他送醫，「我親眼目睹了死亡，感謝上帝救了我，這是我的第二條命」。
醫生檢查後發現迪維揚什傷勢沒有大礙，僅有手部骨折和背部傷勢需要療養，隔天就出院回家。當地警方則已展開調查，正在尋找肇事逃逸的司機。
加拿大90歲高齡女司機衝紅燈撞死2人 車CAM揭車毀人亡一刻美國女記者直播遇意外 被車撞至飛出鏡頭外 反應超敬業網民勁讚有片｜美國一警員竟把警車停路軌上 女疑犯連車遭火車撞飛重傷Tesla Model S超速自撞兩死案 美法庭判決出爐：特斯拉負1％責任日本男跳軌自殺 撞列車反彈回月台 釀5名候車女士受傷送醫南蘇丹公羊撞倒40多歲婦人害她慘死 被判「3年有期徒刑」現眼報？美國冷血劫匪狂打71歲婆婆兼搶車 逃逸半途撞車身亡
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】