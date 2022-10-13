印度男過路被超速車輛撞飛　前後轆輾過2次拖行10米　竟奇蹟生還

印度一名22歲男子迪維揚什（Divyansh）10月8日在北方邦密拉特發生車禍，他過馬路時被汽車撞倒，還被壓在車底拖行約10公尺，最後送醫檢查，僅有手臂骨折、背部輕傷。



根據印度《不滅之光報》報道，迪維揚什8日晚間被一輛超速的汽車撞飛後倒地，他稱自己當時大聲喊叫，但司機沒有反應，繼續直行將他輾過，還加速拖行約10公尺，最後從現場逃逸。

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從監視器畫面可見，迪維揚什在被輾過後，司機直接開走，傷者疼痛地躺在馬路中間，由現場的民眾協助他送醫，「我親眼目睹了死亡，感謝上帝救了我，這是我的第二條命」。

醫生檢查後發現迪維揚什傷勢沒有大礙，僅有手部骨折和背部傷勢需要療養，隔天就出院回家。當地警方則已展開調查，正在尋找肇事逃逸的司機。

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