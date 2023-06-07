美國2024大選｜新澤西前州長宣布參選　特朗普又多1個黨內對手

美國新澤西州（New Jersey）前州長克里斯蒂（Chris Christie）6月6日宣布參加2024年總統競選。



根據俄衛網，克里斯蒂6日在新罕布什爾州（New Hampshire）曼徹斯特（Manchester）出席集會期間向支持者表示：「我來到這裏是想告知大家，我計劃代表共和黨參加2024年美國總統競選。我需要你們的支持。」

美國2024大選：美國新澤西州前州長克里斯蒂2023念6月6日在新罕布什爾州曼徹斯特出席集會期間宣布自己會參加2024年總統競選。（Reuters）

克里斯蒂成為共和黨龐大初選陣容的又一成員，雖然難以稱為熱門人選。值得注意的是，他在2016年就曾試水初選，但在新罕布什爾州選舉後宣布退出。儘管輸給當時獲勝的特朗普（Donald Trump），但仍然支持他。然而之後，克里斯蒂改變立場，成為特朗普最強烈的批評者之一。

除克里斯蒂外，共和黨初選陣營還包括特朗普、美國副總統彭斯（Mike Pence）、佛羅里達州（Florida）州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）、南卡羅來納州（South Carolina）參議員斯科特（Tim Scott）、美國前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）、阿肯色州（Arkansas）前州長哈欽森（Asa Hutchinson）和商人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）等。