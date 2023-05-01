美國大選2024｜桑德斯：相信拜登是明智選擇　能以壓倒性優勢勝選

曾在2020年退出美國總統選舉民主黨選戰的桑德斯（Bernie Sanders）說，他雖與總統拜登（Joe Biden）的執政理念存有分歧，但拜登仍是選民的「明智選擇」，相信拜登能以「壓倒性優勢」，在2024年的總統選舉中獲勝。



美國《國會山》日報（The Hill）報道，81歲民主黨左翼老將桑德斯4月30日表示，他和拜登「有強烈的意見分歧，但這不是什麼大秘密」，指鑑於當前的政治背景，拜登仍是選民的明確選擇。

桑德斯當天接受美國有線新聞網絡（CNN）「國情咨文」節目採訪時說：「如果你相信民主，你想看到更多的人投票，而不是更少人投票，我認為選擇是非常清楚的，而這個選擇就是拜登。」

他補充說，如果民主黨人和拜登能在工人階級問題上變得更加強大，「對付保險公司、藥廠、華爾街和所有大財團的貪婪，並開始為工人階級提供服務……我認為拜登將以壓倒性的優勢獲勝」。

在被問及選民是否應顧慮拜登的年紀時，桑德斯說，當選民在考慮總統候選人時，「我認為年齡是一件事，而經驗是另一件事」，在綜合比較很多因素後，選民可以根據候選人的立場作出選擇。

2020年，桑德斯在民主黨預選中二次突圍失敗，為拜登贏得民主黨總統候選人提名鋪平了道路。

桑德斯作為「進步派」代表人物之一，致力於改變美國不平等現狀、縮小貧富差距。無論在國會提案還是競選總統，他一貫主張實施全民醫保、提高最低工資、增加富人稅收、免除公立高校學費、大力應對氣候變化等政策。

本文獲《聯合早報》授權轉載

