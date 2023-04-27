美國大選2024｜拜登：我了解特朗普　明年選舉可再次擊敗他

美國總統拜登（Joe Biden）摪示，他可以在2024年的總統選舉中再次擊敗特朗普（Donald Trump），並警告這名前共和黨總統對國家構成威脅。



路透社報道，拜登4月26日在宣布競選連任一天後，在白宮玫瑰園與韓國總統尹錫悅舉行聯合新聞發布會時，就自己競選連任回應記者提問。

記者會上一名記者提問，拜登是否因為相信只有自己才能擊敗特朗普，而決定競選連任。拜登回答說：「我未必是唯一一個，但我了解他，我也知道他對我們的民主所帶來的危險。我們會走過這條路。」拜登表示可以再次擊敗他。

拜登25日在宣布競選時，發布的影片包括2021年1月6日特朗普的支持者襲擊美國國會大廈時的圖像，並承諾保護美國自由不受與支持特朗普的 「極端分子 」侵害。

拜登說，他在2020年參選是因為他所形容的特朗普所構成的「獨特威脅」。如今，他再次參選的決定與特朗普沒有關係。拜登表示如果特朗普不參選，他還是會競逐連任。

拜登還說，他 「認真審視」了自己80歲的年齡是否應該成為決定參選的因素；他希望選民能公正地看待同樣的問題：「在我決定參選之前，我認真審視了（我的年齡問題），我感覺很好，我對前景感到興奮。我認為我們正處於真正轉折的邊緣，這是我們很久沒有的。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

