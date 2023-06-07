美國大選｜彭斯正式宣布參選總統　首位前副總統與舊拍檔拗手瓜

美國前副總統彭斯（Mike Pence）6月7日正式宣布參加2024年總統大選，意味他會與前總統特朗普（Donald Trump）競逐黨內提名。據《紐約時報》，他成為美國首位直接與昔日勝選拍檔競爭總統候選人提名的前副總統。彭斯在競選影片表示「不同時代需要不同領導」。



彭斯7日在Twitter發布宣傳影片，他表示美國正陷入很多麻煩，總統拜登（Joe Biden）和激進左翼削弱美國在國內外的地位，「美國夢在破滅。通脹、工資下降，經濟衰退迫在眉睫。」

他並談到南部邊界問題，又稱「與自由為敵的人在世界各地大步行走。」此時畫面出現中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）。

他也談到「不同時代需要不同領導」（Different times call for different leadership）。

《紐約日報》指，彭斯成為美國首位直接與昔日勝選拍檔競爭總統候選人提名的前副總統。

根據《時代周刊》網站6日報道，美國史上有兩次類似事件，不過均為當時的在任副總統，他們分別於1800年、1940年與當時在任總統於大選內競爭。在1940年那次、即83年前，時任民主黨籍副總統加納（John Nance Garner）挑戰爭取連任的時任總統小羅斯福（Franklin Delano Roosevelt），他最終失敗，未能代表民主黨出戰。

64歲的彭斯為堅定保守派，他正是在6月7日生日。他曾與特朗普關係良好，在特朗普企圖推翻2020年大選結果，並在美國2021年1月6日爆發國會騷亂事件後，彭斯多次對特朗普表達不滿。