美國大選｜墨西哥總統呼籲拉丁裔選民：不要支持德桑蒂斯

墨西哥總統洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador）5月25日向美國拉丁裔選民呼籲，在下屆美國總統大選，不要支持佛羅里達州（Florida）州長德桑蒂斯（Ron DeSantis），指責對方試圖以犧牲移民來贏取選票。



共和黨籍的德桑蒂斯24日正式宣布參選，並矢言上任後會就非法移民問題宣布緊急狀態，要在墨西哥邊境修建隔離牆，實施類似前總統特朗普（Donald Trump）任內的「留在墨西哥」(Remain in Mexico) ，將尋求庇護的移民留置在墨西哥。德桑蒂斯宣稱，其想法獲得希望加強執法的拉丁裔選民共鳴。

洛佩斯25日批評，德桑蒂斯所有政治玩弄移民的舉措，旨在成為共和黨候選人。洛佩斯表示，希望佛州的拉丁裔選民覺醒，不要投票給德桑蒂斯一票。

德桑蒂斯宣布參選後，預定下周展開首系列公開活動，其競選團隊表示，德桑蒂斯5月30日至6月2日會到早期初選州份巡迴演講，包括愛荷華州（Iowa）、新罕布什爾州（New Hampshire）和南卡羅來納州（South Carolina），預定4天到訪12個市鎮。