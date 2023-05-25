美國大選｜德桑蒂斯正式公布參選　與特朗普爭奪共和黨候選人資格

美國佛羅里達州（Florida）州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）5月24日正式宣布參選2024年總統大選，意味他會與前總統特朗普（Donald Trump）為共和黨的總統候選人資格一較高下。



德桑蒂斯24日下午接受Twitter行政總裁馬斯克（Elon Musk）訪問前夕，先在Twitter宣布參選消息，稱希望帶領偉大的美國捲土重來。

而在訪問開始前數小時，他向聯邦選舉委員會（Federal Election Commission）提交所需文件。新聞亦提到，德桑蒂斯屆時亦會向聯邦選舉委員會提交有關文件。

除了接受馬斯克的訪問，德桑蒂斯同日亦會在邁阿密（Miami）一間酒店與多名主要捐款人會面，屆時他們會即時展開籌募經費活動。

德桑蒂斯雖然在24日才正式宣布出戰共和黨候選人資格，不過根據廣告追蹤公司Adimpact的資料顯示，支持他的超級政治行動委員會Never Back Down Super PAC花費140萬美元，並在5月5至19日期間播放造勢廣告。

他在較早時亦稱自己是唯一可以擊敗現任總統拜登（Joe Biden）的共和黨人，指需要向影響黨內多年的落敗文化說不。