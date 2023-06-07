CNN行政總裁萊特下台僅任職13個月　美媒：結束混亂一年

美國有線新聞網絡（CNN）6月7日公布行政總裁萊特（Chris Licht）離任。萊特僅上任約13個月，美媒形容這是結束混亂一年，指這期間CNN發生過收視率陷困境、當家主播萊蒙（Don Lemon）離職等風波。



CNN前行政總裁朱克（Jeff Zucker）2022年2月突然離任後，萊特接手，至今約13個月，據《紐約時報》指，這期間CNN經歷一場又一場爭議。如今萊特下台，由CNN行政副主席Amy Entelis接任。

報道指，在萊特任期內，CNN遭遇風波包括收視下滑，在過去1個月，保守派的電視台大全新聞網（Newsmax）多次吸引到比CNN還多的觀眾。

萊特曾有多種嘗試，包括把主播塔珀（Jake Tapper）放到晚上9點時段、在黃金時段播放公開論壇節目等，但實驗失敗，一些收視率甚至創下逾20年來的最低點。

報道指在盈利方面，過去數年，CNN每年都能創造逾10億美元利潤，但2022年為約7.5億美元，低於前一年的約12.5億美元。

萊特上台後有意加強早晨節目的質素，包括把當家主播萊蒙（Don Lemon）從晚上改為在早上主持，但效果未如人意，至萊蒙言論引起爭議上，在節目指51歲共和黨籍的美國前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）早已過巔峰期，稱女性「只有在20、30多歲、甚至40歲多歲左右才算巔峰」後，萊特更要把萊蒙辭退。

CNN於5月初讓美國前總統特朗普（Donald Trump）出席CNN舉辦的公開論壇節目，由於他正捲入性侵疑雲，此事也惹來爭議，不少反對特朗普者促CNN取消舉辦，認為不應給他平台。