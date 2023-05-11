特朗普赴CNN論壇否認性侵　斥指控者虛假　反對者：不應給他平台

美國前總統特朗普（Donald Trump）5月10日出席美國有線新聞網絡（CNN）舉辦的公開論壇，再次否認自己曾性侵美國專欄作家卡羅爾（E. Jean Carroll），並表示自己希望赦免因2021年1月6日衝擊國會而被定罪的大部份人。這場論壇事前也爆出風波，不少反對特朗普者促CNN取消舉辦，認為不應給他平台。



特朗普10日出席論壇時，嘲笑卡羅爾對他的指控，強調自己不曾強姦對方，甚至不認識她。他指卡羅爾所言是「虛假」和「編造」的，更稱她為「怪人」，批評判決是一場「被操縱的交易」。

1月6日國會騷亂

特朗普談及2021年1月6日國會騷亂時表示，自己傾向於赦免因當日衝擊國會，以及試圖改變選舉結果而被定罪的大部份人，又形容他們行為偉大。

當被問及會否在2024大選中放棄他有關選舉舞弊的指控時，特朗普回應稱，「是的，除非我看到選舉舞弊」，暗示自己仍然堅持說法。他曾多次指控2020年大選受到操縱，終令現任總統拜登（Joe Biden）勝選，但未提出證據。

反對者要求取消論壇

本次是特朗普時隔多年後再度接受主流媒體訪問。他在任期間曾多次砲轟CNN是「假新聞」，又稱其為「人民公敵」。多名特朗普反對者在論壇舉行前，呼籲CNN取消論壇，不滿該傳媒為特朗普提供平台。

美國專欄作家卡羅爾控告特朗普性侵及誹謗的民事訴訟案，陪審團9日裁定特朗普罪成，須向卡羅爾賠償500萬美元，毋須面臨刑事後果。特朗普將提出上訴。