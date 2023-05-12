王毅與沙利文會晤逾8小時　未來中美官方將更多接觸？

據外交部網站消息，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅，當地時間10日至11日同美國總統國家安全事務助理沙利文（Jake Sullivan）在奧地利維也納舉行會晤。從中美會後發布的聲明來看，雙方均認為此次對話「坦誠、具有實質性和建設性」。



本文獲觀察者網授權轉載，撰文：楊蓉



據路透社等會後報道，有匿名白宮高級官員透露，中美雙方都意識到沙利文與王毅會晤的價值，因此很快就籌備了此次會晤，雙方累計進行了超過8小時的交談。該官員還表示，這是其參加過的最具建設性的會議之一。

據中方聲明介紹，在此次連續兩天的會面中，雙方就推動中美關係排除障礙、止跌企穩進行了坦誠、深入、實質性、建設性的討論。王毅就台灣問題全面闡述了中方嚴正立場。雙方還就亞太局勢、烏克蘭等共同關心的國際和地區問題交換了意見。

美國白宮11日也在聲明中指出，兩人就美中雙邊關係、全球和地區安全問題、俄烏衝突、兩岸問題等關鍵問題進行了坦率、具有實質性和建設性的討論。聲明說，這次會議是「保持開放溝通渠道，並負責任管理競爭的持續努力的一部分」。中美聲明都提到，雙方同意繼續用好這一戰略性溝通渠道。

美國指控中國對美放飛「間諜氣球」後，本來已緊張的中美關係更趨僵化。圖為2023年2月4日，被美國指控是中國間諜氣球的物體於南卡羅來納州衝浪海灘（Surfside Beach）上空遭軍方擊落。（Reuters）

這是今年早些時候美國擊落中國氣球後兩個多月以來，中美官員之間最高級別的接觸之一。此次會晤前，中美雙方都未對外公布相關消息。一位不願透露姓名的奧地利官員告訴美聯社，這次會議的計劃受到嚴密保護，奧地利政府只提前幾天通知維也納被選中為會談地點。

CNN引述一名美國政府高級官員稱，中美雙方都意識到這種級別會晤的價值，這樣低調的溝通「可以處理雙邊關係中一些更複雜的問題」，因此此次會晤的籌備「相當迅速」，對話時間也相當長，兩天內累計持續了超過8個小時。該官員會後告訴記者，這是其參加過的最具建設性的會議之一。

該官員稱，其認為中美雙方都認識到氣球事件導致了雙邊接觸的暫停。該官員表示，拜登政府「現在正在尋求超越這一點，重新建立一個標準的正常溝通渠道」，美國「試圖從現在開始向前看」，關注如何處理「目前正在進行的其他問題，以及現有關係中的緊張局勢」。

圖為2022年11月10日，美國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）在美國白宮出席每日例行記者會。（Reuters）

關於會議具體內容，前述美國政府高級官員向媒體表示，沙利文在對話中表示，美國和中國是競爭對手，但美國「不尋求衝突或對抗」。該官員稱，雙方都認識到領導人層面溝通的重要性。該官員還稱，雙方沒有詳細談及美國務卿布林肯（Antony Blinken）訪華時間，但美方預計未來幾個月會有更多的中美官方接觸。

「這些會談是一系列小迹象中的最新一次，表明世界兩大經濟體之間的緊張局勢可能正在緩解。」美聯社11日寫道。英國《金融時報》12日也指出，氣球事件發生後，拜登政府一直渴望與中方接觸，而沙利文與王毅的會晤可能打破僵局。

此前，美方數次釋放希望與中方增進對話的信號。美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）本月2日在一場座談會上，呼籲中美恢復高層對話。白宮與國務院也頻頻「吹風」：布林肯月初出席活動時稱，對在今年重新安排訪華抱有希望；白宮發言人讓-皮埃爾本週稱，財長耶倫（Janet Yellen）與商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）也可能在某個時間點訪問中國。

美國駐華大使伯恩斯2023年5月8日與中國國務委員兼外交部長秦剛會晤。美國駐華大使館稱兩人討論了美中關係中的挑戰，以及穩定關係並擴大高級別溝通的必要性。（美國駐華大使館Twitter賬號）

此外，中國國務委員兼外長秦剛8日在北京會見了伯恩斯，強調當務之急是穩定中美關係、避免螺旋式下滑。他指出，防止中美之間出現意外，這應該是中美之間最基本的共識，也是國與國、特別是兩個大國相處必須要守住的底線。中方將堅持按照習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏的原則處理中美關係。希望美方深刻反思，同中方相向而行，推動中美關係走出困境，重回正軌。

秦剛表示，美方應端正對華認知，回歸理性，扣好中美關係的第一粒紐扣，在兩國各自更好發展中彼此成就。不能一方面講溝通，一方面卻不斷對中國打壓遏制。不能說一套做一套。必須尊重中方的底線紅線，停止損害中國的主權、安全、發展利益，尤其要正確處理台灣問題，停止繼續掏空一個中國原則，停止支持縱容「台獨」分裂勢力。要堅持以冷靜、專業、務實態度處理兩國關係中的意外偶發事件，避免中美關係再受衝擊。要在相互尊重、對等互惠基礎上，推進對話合作。和而不同、和諧共生，各美其美、美美與共，這才是我們應該為之共同努力的中美關係和世界。