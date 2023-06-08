烏克蘭水壩被毀　水正在退去　人道及生態災難將逐漸浮現

烏克蘭南部赫爾松州，俄控地區新卡霍夫卡（Nova Kakhovka）水壩被炸導致決堤，洪水威脅正在消退。然而因失去水壩造成的問題將逐漸浮現，這會是一場大型的人道及生態災難。



被炸毀的新卡霍夫卡水壩，是第聶伯河上6座前蘇聯時代建造的大壩中的最後一座。第聶伯河是貫穿烏克蘭東南部的一條主要水道，為烏克蘭東南部大部分地區及2014年被俄羅斯吞併的克里米亞半島提供水源。

圖為6月7日，烏克蘭赫爾松地區，水壩被毀導致下游地區出現水浸。（Reuters）

下游有多個城鎮，包括赫爾松。聯合國人道主義事務副秘書長格里菲斯（Martin Griffiths）表示，水壩的崩潰可能是自俄羅斯開始入侵烏克蘭以來「對民用基礎設施最嚴重破壞事件」。大壩是該地區的生命線，是赫爾松以及第聶伯羅和扎波羅熱地區數百萬人的關鍵水源，也是赫爾松南部和克里米亞半島農業灌溉的關鍵水源。洪水不僅沖毀家園，失去水源亦將影響農業和糧食生產

烏克蘭農業部在6月7日的一份聲明中表示，水壩被毀後，預計沿岸右側，即烏克蘭控制的西側地區，將有1萬公頃的農田被淹，但同時俄羅斯控制的地區情況會更嚴重。同時水壩被毀會使赫爾松州失去94%的灌溉系統、扎波羅熱州74%和第聶伯羅州30%的灌溉系統同樣會受到影響。農業部警告，失去水源的土地農田會遭荒廢，更甚是造成沙漠化。

發電站400四百噸機油危機

除了農田，另一個讓人在意的是被炸毀大壩發電站的受損狀況。發電站有近400噸的渦輪機油，機油儲存在機組設備上的變壓器中，若發電機組受傷，機油隨洪水洩漏會造成環境及生態災難。

基輔的非營利環境組織Ecoaction，氣候部門負責人扎西亞德科（Yevheniia Zasiadko）表示，僅1公升的油就能污染100萬公升的水，150噸的機油將對俄烏水資源和環境產生重大影響。

油會在水的在表面形成一塊薄層，阻止氧氣進入水中，影響生活在水中的植物和動物。而第聶伯河連接黑海，一些機油最終將流入海洋，繼而同時影響黑海的海洋生態，這對烏克蘭的黑海生物圈保護區和俄烏兩國的國家公園造成嚴重破壞。