德國主持北約最大空中軍演下周舉行　約220架軍機近萬人參與

北約將在6月12日在歐洲展開聯盟史上最大規模空軍部署演習「空中衛士23」（Air Defender 23），德國軍方稱已採取措施來避免民用航空受到演習影響。



這次「空中衛士23」演習由德國空軍主導，於6月12日開始，為期約10天，屆時會有來自25個北約和夥伴國家約220架軍用飛機和近1萬名軍人參演。

德國空軍司令格哈茨（Ingo Gerhartz）7日指出，「空中衛士23」的構思產生於2018年，本次演習是防禦性質，並不針對任何人，他不期望俄羅斯的軍事活動因演習而增加。

圖為6月7日，德國柏林。空軍司令格哈茨介紹北約空軍軍演空中衛士23。（Reuters）

格爾哈特茲強調，北約是借演習表明，北約的領土是一條紅線，北約已準備好保衛這片領土的每一厘米，但不會向加里寧格勒採取任何飛行行動。

此次演習將包括行動和戰術層面的訓練，還將訓練在與俄羅斯發生衝突的情況下，如何迅速向德國運送空中增援部隊。

德國位於歐洲中心，在爆發戰爭的時候，可以北約提供一個主要的物流中心和集結區，而即使在和平時期，也有超過3萬5000名美軍駐紮。

談及演習對民用航空交通可能造成的影響，格爾哈特茲稱，演習期間，約2000架航班中的大部分飛機將在北海和波羅的海上空飛行，軍方也已經採取一切努力來減少對民用航空交通的干擾。他預計不會出現航班取消的情況，任何延誤都只會在幾分鐘內。

美國空軍國民警衛隊主任邁克爾洛（Michael Loh）也表明，預計演習對民用航空的流動干擾很小。

演習將集中在德國的空軍基地進行，也會涉及荷蘭和捷克的地點。美國將向歐洲派出約100架飛機，其中大部分由美國空軍國民警衛隊提供。

本文獲《聯合早報》授權轉載

