壽司郎之亂︱狂舔食具兼口水塗壽司　日本少年遭索償6700萬日圓

日本回轉壽司連鎖店壽司郎（スシロー）其中一間分店在今年初遭一名少年狂舔豉油瓶、水杯或碗，甚至將口水沾在轉盤上的壽司事件，當地傳媒6月8日報道，營運壽司郎的公司已經入稟法院，向肇事少年索償大約6700萬日圓（約378萬港元）。



《讀賣新聞》報道，營運壽司郎的公司Akindo Sushiro（あきんどスシロー）在3月22日入稟大阪地方法院，指被告1月在歧阜市歧阜正木的壽司郎分店內舔豉油瓶，並將舔過的水杯放在未使用餐具位置，以及向轉盤上的商品加口水。片段1月29日在社交平台廣傳後，全國各地分店的顧客大幅減少，母公司股價在31日下挫近5%，一天損失的經濟價值超過160億日圓。

點擊放大瀏覽涉事影片截圖：

+ 7

壽司郎認為，損害內容包括為涉事分店更換豉油瓶的費用、全國各地大規模流失顧客所帶來的利益損失、衛生管理信用受損所帶來的傷害、設置膠版等措施防止惡搞事件再發生，稱索償額可能進一步增加。

該公司亦指出，被告的行為令大家懷疑店舖的衛生管理，很多顧客感到不安和嫌惡，認為事件影響深遠，所以無法對事件置之不理。

不過肇事少年方面在5月要求駁回官司，他們在答辯書中提到，被告已經每日反省，又指壽司郎顧客減少或與其他同業店舖的競爭有關。

被告的代表律師拒絕回應官司問題，而壽司郎方面已就事件向歧阜縣警方報案。