歐洲智庫調查：近半歐洲人視中國為重要經濟夥伴

根據歐洲的一項調查，雖然大多數歐洲人認為中歐關係存在局限，但他們依然認為中國是重要的經濟夥伴。



歐洲對外關係委員會（ECFR）對11個歐盟國家的1萬6000多人展開的調查發現，46%受訪者把中國視為「盟友或必要的合作夥伴」，只有35%受訪者把北京視為競爭對手。

此外，62%的受訪者表明，希望不要捲入中美在台灣問題上的衝突。中國對台北的軍事威脅已促使美國試圖禁止北京獲得高科技晶片，令中美外交關係進一步陷入低谷。

為了緩和歐洲與中國的關係，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）曾提出與中國「去風險化」而不是「脫鈎」的說法。

不過，歐洲對外關係委員會的報告顯示，歐洲民眾對於撤離中國市場並不太信服。實際上，歐盟成員國更認同法國總統馬克龍把中國視為「戰略和全球夥伴」的看法。

今年4月，馬克龍曾敦促歐洲國家尋求戰略自主，以免在中美關係緊張之際淪為美國的「附庸」。

調查：過半民眾對中國一些經濟舉措感擔憂

惟調查顯示，歐洲民眾對中國的一些經濟舉措仍感到擔憂。65%的受訪者對中國持有歐洲國家的橋樑或港口等關鍵基礎設施感到不安，59%不希望中國公司收購本國報紙媒體，52%的人反對中國收購科技公司。

此外，41%的受訪者說，如果中國向俄羅斯供應彈藥武器，他們會同意歐洲制裁北京，即使這意味着西方經濟會受到波及。

共有1萬6168名成人參與這項在4月份展開的調查，受訪者來自奧地利、保加利亞、丹麥、法國、德國、匈牙利、意大利、荷蘭、波蘭、西班牙和瑞典。

本文獲《聯合早報》授權轉載

