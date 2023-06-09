韓亞航空機艙門驚魂　乘客：不知鄰座是疑犯　驚恐過後如獲新生

韓國韓亞航空（Asiana Airlines）客機5月底發生有男子突打開緊急出口艙門的事件引發全球關注，在機上坐男子旁邊的乘客李潤俊最新接受外媒訪問憶述，事發時他根本不知是鄰座男子開門，直至落機後男子被捕他才了解到發生什麼事。經歷這次驚魂，他形容自己如獲「新生」。



在5月底的事件中，韓亞航空編號為OZ8124客機5月26日早上從濟州飛往大邱期間，有男子突打開緊急出口艙門，導致機內多名乘客呼吸困難，幸事發時飛機已接近地面的半空，機艙內外壓力相差不大，才沒有出現更大事故。

48歲的乘客李潤俊當時正坐在開門男子的旁邊，不過美媒6月9日刊出他的訪問，原來他到了後期才知道鄰座男子是疑犯，初時以為是機件故障，導致艙門打開。

↓艙門打開後令乘客呼吸困難↓

李潤俊稱事發時自己在看手機，根本不知道緊急出口艙門被打開，直至突然有強風吹向他，帽子跟耳機都飛走，他才事覺有異且呼吸困難，抬頭一看就看到門外的雲，而不是關好的艙門，令他大驚。

他回想當時心情，就是以為死期到，「我只感受到死亡的恐怖。 我想我要死了，就是這樣，這就是我的結局。」他又指「在災難片中，當一道門在空中打開，似乎總是所有人都會死去。我當時在想我這一生做錯了什麼。這是一瞬間，我卻想了很多。」

李潤俊又指曾望向左右兩邊的乘客，他們都是緊張的樣子，他又留意到「當我低頭，我注意到他（疑犯）的腳在風中搖擺。」

到了飛機降落至地面，仍在高速行駛時，李潤俊憶述鄰座男子似乎想跳出飛機，但他以為那人是恐慌發作，「我聽到旁邊有人解開安全帶的聲音，意識到這個人正靠向緊急出口。」

▼有人在機艙內拍下現場影片▼

李潤俊隨即阻止他，之後與機組人員一起制服男子。他到了後期才知道男子是打開艙門的疑犯。

李潤俊稱事件過後他如獲「新生」，感覺像是重生一樣，他只是想活得更有趣、更開心，享受生活，他又指很高興被認為是阻止男子跳機的英雄，「我都會開玩笑地稱自己為名人」。

圖為2015年2月7日，韓亞航空一部波音747-400飛機在美國加州三藩市國際機場停機坪滑行。 （Reuters）

韓國《朝鮮日報》引述警方消息報道，被捕男子聲稱因為近日失業，導致壓力很大，在飛機降落時心中感到憋悶，想快點下飛機，所以打開飛機艙門。JTBC報道，男子的母親告訴警方，他從大概1年前就開始住在濟州島，最近女友向他提出分手。

飛機安全降落在大邱機場後，男子被警方以涉嫌違反《航空保安法》拘捕。

這次事件導致全機乘客恐慌，12名乘客出現呼吸問題，9人被送院。

【延伸閱讀】漢莎航空客機「空中被雷劈」急墜1000呎 乘客彈飛直撞天花板濺血（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

【延伸閱讀】災難資訊平台揭飛機墜機真相：乘客隨時不知情 身體被撕碎未算慘（點擊放大瀏覽）▼▼▼