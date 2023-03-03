漢莎航空客機「空中被雷劈」急墜1000呎　乘客彈飛直撞天花板濺血

德國漢莎航空（Lufthansa Airlines）1架從美國飛往德國的客機，在本月1日飛行途中突然遭到雷擊，導致客機急速下墜1000英呎，使得不少未繫安全帶的乘客當場噴飛，直撞機艙天花板濺血。



客機在事發後緊急迫降，並將7名受傷乘客送院。

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根據《每日郵報》等多家外媒報道，這起空中事故發生於本月1日晚間，當時1架由美國德州奧斯汀（Austin）飛往德國法蘭克福（Frankfurt）的漢莎航空編號469航班，本來安穩飛行於37000英呎的高空當中，然而卻突然遭遇嚴重亂流，被迫緊急迫降於維吉尼亞州杜勒斯國際機場（Dulles International Airport）。

漢莎航空對此在2日發表聲明證實此事，並解釋該班機在起飛90分鐘後，突然遇到了「短暫但強烈」的亂流，機組人員在評估之後決定轉向迫降，並且將一些受到影響的旅客送院，接受醫療照護。

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儘管漢莎航空並未說明有多少人受傷，不過報道指出，目前已知共有7人濺血送院。

不少搭乘該班機的旅客在事故發生之後，立刻拿出手機拍攝當下的驚悚畫面，只見整個機艙走道上滿是破碎的餐盒、托盤，場面令人怵目驚心。

另外，也有旅客透露，機長在事發時曾廣播，客機在高空中意外被閃電擊中，因此客機一度急速下墜了1000英呎，且加上當時並未亮起安全帶指示燈，導致部分未繫安全帶的旅客騰空飛起，直接撞上機艙天花板，有的人甚至因此受傷濺血。

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報道指出，儘管有不少旅客感謝機組人員臨危不亂地讓飛機平安迫降，但也有一些人對於行程被耽誤感到不滿，要求漢莎航空除了應退還機票錢外，更應針對旅客衣物毀損、住宿安排等問題進行賠償。

另外，美國聯邦航空總署（FAA）目前也已成立調查小組，希望能夠儘速釐清這起事故的原委。

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