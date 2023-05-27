韓亞航空九宵驚魂：肇事男開逃生門可被囚10年　一款座位機票停售

韓國韓亞航空（Asiana Airlines）一架編號為OZ8124客機5月26日早上11時49分自濟州飛往大邱期間一道緊急出口艙門被打開，一名30歲男子因此被捕。事件中無人受傷，但12名乘客出現呼吸問題，9人被送院。



韓媒稱男子此舉或已違反《航空保安法》。根據法例，乘客不得操作飛機艙門、緊急逃生出口及機上裝置，違者最高可判處10年以下有期徒刑。

警方擬在進一步對他盤問後，以涉嫌違反航空安全法為由，料在27日稍晚時間就他申請拘捕令。

韓亞航空事在事發後緊急宣布，同一機型客機（空中巴士A321）除非滿座，否則不再出售最靠近那道逃生門的座位的機票。

公司稱機上並非所有逃生門旁邊都有安排空中服務員，被他打開的這扇門事旁沒有空服員座位，因此空服員欲制止他時為時已晚。

▼當時身在機艙人士現場影片

韓聯社網站26日稱，一架載有194人、由濟州島飛往大邱的客機26日在降落前，機上其中一道緊急出口艙門被打開。客機最後於26日約中午12時40分降落。

韓聯社稱航班26日準備降落大邱國際機場前，在離地面213米、相當於71層樓高時，緊急出口艙門突然被打開，警方之後以涉嫌拉動逃生門桿為由逮捕涉案男子。

警方稱男子在接受盤問時聲稱，他最近失業後壓力很大，打開門是因為感到很憋悶，想快點落機。

JTBC報道，男子的母親告訴警方，他從大概1年前就開始住在濟州島，最近女友向他提出分手。

【延伸閱讀】漢莎航空客機「空中被雷劈」急墜1000呎 乘客彈飛直撞天花板濺血（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

【延伸閱讀】災難資訊平台揭飛機墜機真相：乘客隨時不知情 身體被撕碎未算慘（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

【延伸閱讀】兩飛機竟差點在紐約機場相撞 錄音曝光：空管員急得「爆粗」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 14

【延伸閱讀】美國聯合航空客機狂冒火光情況驚心 機體部份碎片落下影片瘋傳（點擊放大瀏覽）▼▼▼