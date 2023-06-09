中國大使晤韓國最大在野黨黨魁：盼韓處理對華關係擺脫外部干擾

中國駐韓國大使邢海明6月8日在官邸與韓國最大在野黨共同民主黨黨魁李在明會晤時強調，當前國際形勢複雜演變，中韓關係還面臨着外部因素的挑戰。希望韓方在處理對華關係時，能夠擺脫外部因素的干擾。



中韓關係：2023年6月8日，中國駐韓大使邢海明大使在官邸會見韓國共同民主黨黨首李在明。（中國駐韓大使館網站）

據中國駐韓國大使館網站稱，邢海明說，近期韓方高度關注對華貿易逆差擴大問題。這方面有全球經濟形勢不佳、半導體進入下行週期因素等客觀原因，更主要的是有些人試圖推動「去中國化」所導致。

邢海明指出，「中韓已形成你中有我、我中有你，產供鏈高度融合、密不可分的經濟格局。中國巨大市場擺在那兒，對外開放的大門始終敞開，相信只要韓方堅定對華合作信心，順應中國市場和產業結構變化，及時制定並調整對華投資策略，就一定能繼續分享中國經濟增長的紅利。」

中韓關係：2023年6月8日，中國駐韓大使邢海明在官邸會見韓國共同民主黨黨首李在明（左）。（中國駐韓大使館網站）

他強調，中國政府始終高度重視韓國和中韓關係，一心一意想要發展好中韓關係，為此傾注了大量心血。但當前中韓關係遇到不小的困難，坦率講，這其中責任不在中方。中國一貫尊重韓國的核心關切，韓國也應尊重中國的核心關切。台灣問題是中國核心利益中的核心，關乎到中韓關係的基礎。希望韓方能夠恪守承諾，切實尊重中方在台灣等問題上的核心關切。

邢海明也說，「當前國際形勢複雜演變，中韓關係還面臨着外部因素的挑戰。希望韓方在處理對華關係時，能夠擺脫外部因素的干擾。美國正竭力打壓中國，有的人賭美國贏、中國輸，這顯然是誤判，沒看清歷史大勢。中韓應當珍視兩國關係來之不易的發展成果，本着逆水行舟、不進則退的緊迫感，推動中韓關係乘風破浪、勇往直前。這樣才能造福兩國和兩國人民利益，維護地區和平、團結與發展。」

中韓關係：2023年6月8日，中國駐韓大使邢海明大使在官邸會見韓國共同民主黨黨首李在明及其他代表。（中國駐韓大使館網站）

針對朝鮮半島無核化問題，邢海明強調，中方始終堅持維護朝鮮半島和平穩定，堅持朝鮮半島無核化、堅持通過對話協商解決問題。當前朝鮮半島形勢重新趨緊，中方呼籲各方保持冷靜克制，推動局勢降溫並重啓對話。中方將繼續以自己的方式做工作，為推動政治解決朝鮮半島問題發揮積極建設性作用。

對於日本福島核污染水問題，邢海明說，日方出於經濟等利益考慮，把太平洋當作自家下水道，是極其不負責任的行為。日方可能很快正式作出核污染水排海決定。中韓作為日方近鄰，應從維護本國人民生命安全及守護全球海洋生態環境出發，攜手竭力勸阻日方貿然將福島核污染水排海。

另據韓聯社報道，李在明說，日本核污水排海問題引發周邊國家擔憂，希望韓中兩國就此共同發聲，謀求應對方案。李在明還就韓國對華貿易逆差擴大表示憂慮，並呼籲中方繼續為實現朝鮮半島的無核化與和平機制發揮作用。