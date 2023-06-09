中國大使晤韓國最大在野黨黨魁：盼韓處理對華關係擺脫外部干擾
中國駐韓國大使邢海明6月8日在官邸與韓國最大在野黨共同民主黨黨魁李在明會晤時強調，當前國際形勢複雜演變，中韓關係還面臨着外部因素的挑戰。希望韓方在處理對華關係時，能夠擺脫外部因素的干擾。
據中國駐韓國大使館網站稱，邢海明說，近期韓方高度關注對華貿易逆差擴大問題。這方面有全球經濟形勢不佳、半導體進入下行週期因素等客觀原因，更主要的是有些人試圖推動「去中國化」所導致。
邢海明指出，「中韓已形成你中有我、我中有你，產供鏈高度融合、密不可分的經濟格局。中國巨大市場擺在那兒，對外開放的大門始終敞開，相信只要韓方堅定對華合作信心，順應中國市場和產業結構變化，及時制定並調整對華投資策略，就一定能繼續分享中國經濟增長的紅利。」
他強調，中國政府始終高度重視韓國和中韓關係，一心一意想要發展好中韓關係，為此傾注了大量心血。但當前中韓關係遇到不小的困難，坦率講，這其中責任不在中方。中國一貫尊重韓國的核心關切，韓國也應尊重中國的核心關切。台灣問題是中國核心利益中的核心，關乎到中韓關係的基礎。希望韓方能夠恪守承諾，切實尊重中方在台灣等問題上的核心關切。
邢海明也說，「當前國際形勢複雜演變，中韓關係還面臨着外部因素的挑戰。希望韓方在處理對華關係時，能夠擺脫外部因素的干擾。美國正竭力打壓中國，有的人賭美國贏、中國輸，這顯然是誤判，沒看清歷史大勢。中韓應當珍視兩國關係來之不易的發展成果，本着逆水行舟、不進則退的緊迫感，推動中韓關係乘風破浪、勇往直前。這樣才能造福兩國和兩國人民利益，維護地區和平、團結與發展。」
針對朝鮮半島無核化問題，邢海明強調，中方始終堅持維護朝鮮半島和平穩定，堅持朝鮮半島無核化、堅持通過對話協商解決問題。當前朝鮮半島形勢重新趨緊，中方呼籲各方保持冷靜克制，推動局勢降溫並重啓對話。中方將繼續以自己的方式做工作，為推動政治解決朝鮮半島問題發揮積極建設性作用。
對於日本福島核污染水問題，邢海明說，日方出於經濟等利益考慮，把太平洋當作自家下水道，是極其不負責任的行為。日方可能很快正式作出核污染水排海決定。中韓作為日方近鄰，應從維護本國人民生命安全及守護全球海洋生態環境出發，攜手竭力勸阻日方貿然將福島核污染水排海。
另據韓聯社報道，李在明說，日本核污水排海問題引發周邊國家擔憂，希望韓中兩國就此共同發聲，謀求應對方案。李在明還就韓國對華貿易逆差擴大表示憂慮，並呼籲中方繼續為實現朝鮮半島的無核化與和平機制發揮作用。