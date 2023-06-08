美媒：中美為布林肯可能6月訪華做準備　未決定是否晤習近平

撰文：成依華
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美媒6月7日引述消息人士報道，中美正為美國國務卿布林肯（Antony Blinken）可能於6月晚些時候訪問北京的事情做準備，報道指目前未決定他會否與習近平會面。

《華爾街日報》引述來自中美兩方的官員消息人士指，華盛頓與北京政府都正為布林肯的可能行程做準備，預計布林肯會與中方高層官員見面，包括中國共產黨政治局委員、中央外委會主任王毅、中國外長秦剛。

消息人士指，目前還未決定他會否與習近平會面。

中美未證實

中國與美國官方均未有正式宣布布林肯訪華，中國外交部6月7日回應傳聞時未有證實，僅表示「沒有可提供的消息」。

美國國務院發言人6日也未有證實消息，僅指目前沒有要公布的旅程，又指布林肯之前取消的訪問行程，將在條件容許的情況時進行。

圖為2023年6月7日，美國務卿布林肯（Antony Blinken，中）與沙特阿拉伯外長費薩爾（Faisal bin Farhan Al Saud，右）在位於利雅德的海灣阿拉伯國家合作委員會秘書處（ GCC Secretariat）同行。（Reuters）

布林肯原公布在2月訪華，但隨着中美爆出「氣球風波」，他無限期推遲行程。當時中國外交部回應指，美國一些政客、媒體借題發揮，對中國攻擊抹黑，中方堅決反對。

外媒之後在4月中傳出消息指，中國告知美方，北京不準備重新安排布林肯的訪華行程。

到了5月，布林肯多次公開透露希望今年內訪華的想法，稱中美需要溝通，至白宮5月底表示，正致力安排布林肯重新訪華。

美國總統拜登（Joe Biden）5月21日在日本廣島G7峰會則表示，他認為人們很快就會看到中美關係開始解凍。

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